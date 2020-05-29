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Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Yarım Kalan Aşklar dizisinde buluştu! İşte Yarım Kalan Aşklar konusu ve kanalı

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2020 21:16 | Son Güncelleme

BluTV’nin Tims&B Prodüksiyon ile hayata geçirmeye hazırlandığı Yarım Kalan Aşklar dizisinin çekimleri Haziran ayında başlayacak. Yarım Kalan Aşklar’ın başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Yarım Kalan Aşklar dizisinden ilk kareler de yayınlandı.

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Yarım Kalan Aşklar dizisinde buluştu! İşte Yarım Kalan Aşklar konusu ve kanalı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Bir Zamanlar Çukurova, Söz, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar 'ın gerçekleştirdiği "Yarım Kalan Aşklar", yakında sadece BluTV'de! Çekimleri Haziran ayı içinde başlayacak olan Türkiye'nin ilk büyülü gerçekçi dizisi "Yarım Kalan Aşklar", geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz birinin bedeninde dünyaya geri dönen Ozan'ın hikayesini anlatıyor.

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Özel yapımları ve yurtdışındaki sevilen projelerin yer aldığı seçkisiyle Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV, yeni bir özel yapımını daha izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. BluTV'nin Tims&B Prodüksiyon ile hayata geçirmeye hazırlandığı Yarım Kalan Aşklar dizisinin çekimleri Haziran ayında başlayacak. Türkiye'nin ilk büyülü gerçekçi dizisi Yarım Kalan Aşklar'ın başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor.

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BluTV, Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış dizi türlerini hayata geçirmeye Yarım Kalan Aşklar ile devam ediyor. İdealist gazeteci Ozan, kendisi gibi gazeteci olan Elif ile evlenmek üzeredir. Gözü kara gazeteciliği ile tanınan Ozan gizemli ve zor bir haberin peşindedir.Birbirlerini delicesine seven ikilinin hayatındaki mutlu tablo korkunç bir olayla son bulacaktır: Ozan, trafik kazası geçirerek hayatını kaybeder. Ancak Ozan, kaybettiği hayatını yeni bir bedende tekrar bulacaktır. Hayata başka bir beden ile geri dönen Ozan'ın önünde iki zorlu görev vardır: Onu kimin öldürdüğünü bulmak ve Elif'e tüm gerçekleri anlatmak.

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Yarım Kalan Aşklar'ın yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten başarılı yönetmen Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Poyraz Karayel, Söz, Adı Mutluluk gibi başarılı yapımların senaristliğini üstlenmiş; Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.

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