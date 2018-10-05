Dilan Çıtak 'Beyonce ile akrabayız'

Dilan Çıtak kendisini dinlemeye gelen misafirlerini hit şarkısı 'Malesef' ile selamladı. Sahnesinin ikinci yarısında kendisini izlemeye gelen misafirlerini sahneye alan Dilan Çıtak, ilk olarak Eda Gören'i sahnesine davet etti. Bu haftadan sonra çarşamba günleri Çukur Club'ta sahne alacak olan Eda Gören, fiziğiyle göz doldururken sahne performansıyla alkış aldı.

Dilan Çıtak "Aynur Aydın bile benim kuzenimmiş. Şimdi bir başka akrabam olan Çağlayan Topaloğlu'ndan da bir şarkı isteyeceğim diyerek "Topaloğlu soyadı ile nasıl akrabam oluyor, hala soru işareti var kafamda. Bence Beyonce'la da akrabayız" sözleriyle, kendisini izlemeye gelen kalabalığı güldürmeyi başardı.

Çağlayan Topaloğlu'na 'Yerine Sevemem' şarkısında eşlik eden Dilan Çıtak, daha sonra alkışlarla misafirini yerine geri aldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren performansının ardından misafirlerine teşekkür eden Dilan Çıtak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

