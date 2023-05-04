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Dilan Çıtak "İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın ayrıcalığı" diyen takipçiye sert çıktı

04.05.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde hem sesiyle hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'ın kızı Dilan Çıtak Dubai'de ödül almıştı. Çıtak bu ödülü babasına bağlayan bir takipçiye sert çıktı.

Dilan Çıtak "İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın ayrıcalığı" diyen takipçiye sert çıktı

İbrahim Tatlıses'ın kızı Dilan Çıtak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Dilan Çıtak, Hilton Dubai Al Habtoor City'de düzenlenen EMI Gala Moda ödül töreninde farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

Dubai'deki ödül töreninde şarkıcı, babasının şarkılarını seslendirerek geceye damga vurdu. Geceden ödülle dönen Çıtak'a bir takipçi "İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın ayrıcalığı" yorumunda bulununca genç isim kızdı.

Ekran Alıntısı

Dilan Çıtak bu yoruma "Başarı yeteneğin gölgesidir. Er ya da geç hak ettiği yere mutlak bir gün gelir. Yani kimsenin soyadı ve soy bağı tek başına yeterli değildir başarıya ulaşmasına" diyerek tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı ayrıca "Zor olsa da daha vizyonel bakmanız gerekecek" diyerek de sert çıktı.

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İbrahim Tatlıses

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