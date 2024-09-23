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  4. Dilan Polat 1291 TL olan kıymayı görünce şaştı kaldı! Tepkisi yine dile düştü

Dilan Polat 1291 TL olan kıymayı görünce şaştı kaldı! Tepkisi yine dile düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Cezaevinde 9 ay kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Dilan Polat, ekonomiye dair paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kıymanın 1291 TL olduğunu gören fenomen şok yaşadı. Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat yine dile düştü.

Dilan Polat 1291 TL olan kıymayı görünce şaştı kaldı! Tepkisi yine dile düştü

9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Dilan Polat adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı kullanmayacağını söyledikten sonra yeniden paylaşımlara paşlayan fenomen ekonomi yorumuyla dikkat çekti.

Lüks evi, altın tozlu kahvesi ve pahalı otomobilleriyle tanınan Dilan Polat kıymanın üzerindeki fiyatı görünce şoke oldu. "Alın teriyle kazandığımız için bunların olacağı aklıma gelmedi. Şu anda bir gelir kaynağımız yok" diyen Dilan Polat yine gündem oldu.

Dilan Polat'ın "Kıyma bin 291 TL olmamalı. Çok değişmiş her şey" demesi sosyal medyanın diline düştü.

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"ENGİN ÇOK DEĞİŞMİŞ HER ŞEY"

Fenomen "Bu doğru mu? Engin, çok değişmiş her şey bence o 129 TL filan. Geçen dışarıdan bir şey istediler bir şey ama yani, 559 TL idi" dedi.

O paylaşım sosyal medyada viral oldu. Dilan Polat'ın bu sözlerine "Sanki 10 yıl kalmış gibi tepkiler", "Siz vergi vermediğiniz için onlar fiyatlara yansıyor neden şaşırıyorsunuz ki", "Ablam değişeli çok uzun zaman oldu siz etkilenmiyordunuz ondan" yorumları yapıldı.

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Dilan Polat
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