MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat'ı ziyaret eden Sıla Doğu isyan etti: Kardeşim bitmiş durumda. 47 kilo...

Dilan Polat'ı ziyaret eden Sıla Doğu isyan etti: Kardeşim bitmiş durumda. 47 kilo...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası karar merak edilirken henüz talebin bir sonuca varmadığı ortaya çıktı. Emrullah Erdinç Polat'ın son durumunu değerlendirirken Sıla Doğu bakın ne dedi.

Dilan Polat'ı ziyaret eden Sıla Doğu isyan etti: Kardeşim bitmiş durumda. 47 kilo...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Polat'ında arasında bulunduğu 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin yapılmasını 22 Temmuz'a ertelemişti.

Tahliye kararı beklenirken mahkemenin henüz bir karara varmadığı ortaya çıktı. Emrullah Erdinç ise Dilan Polat'ın durumunu değerlendirdi.

"BİTMİŞ DURUMDA..."

Erdinç fenomen hakkında "Uzun zamandır yemek yemediği için kilosunun düştüğü gelen bilgiler arasında. İçerideki insanlara bazı umutlar verildiğinde o günler geldiğinde tahliye çıkmadığında cezaevindekilerin morali bozuluyor" dedi.

opğpo

Sıla Doğu ise yayın devam ederken yayına yorum yaparak "Kardeşimin görüşünden çıktım bitmiş durumda, eridi, 47 kilo, kemikleri çıkmış. Artık yeter adil karar verilsin" diyerek isyan etti.

İlginizi Çekebilir

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

 "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

 Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

 Bir kez alın, bir ömür kullanın! Samsonite çantada büyük indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Samsonite çantada büyük indirim

 Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

 "Adidas'ın en havalı modeli!" Bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

"Adidas'ın en havalı modeli!" Bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

 Levi's Trucker serisinin en beğenileni! Zamansız ve havalı...

Levi's Trucker serisinin en beğenileni! Zamansız ve havalı...

 Favori kahvelerde son fırsatlar! Şimdi almanın tam zamanı...

Favori kahvelerde son fırsatlar! Şimdi almanın tam zamanı...

 Kedilerin bayılacağı en lezzetli mamalarda %50'ye varan indirimler

Kedilerin bayılacağı en lezzetli mamalarda %50'ye varan indirimler

 Prime Day'in son gününde kaçırmak istemeyeceğiniz bakım ürünleri

Prime Day'in son gününde kaçırmak istemeyeceğiniz bakım ürünleri

 Prime Day'in yükselen yıldızları!

Prime Day'in yükselen yıldızları!
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Evlenip bambaşka bir hayat kurdu! "Sizden sonra sanki oryantallik bitti" denilince...Evlenip bambaşka bir hayat kurdu! "Sizden sonra sanki oryantallik bitti" denilince...
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sıla doğu
En Çok Okunan Haberler
Şimdi de sağlık bakanı çizmeyi aştı: Türkiye'yi canlı yayında tehdit etti

Şimdi de sağlık bakanı çizmeyi aştı: Türkiye'yi canlı yayında tehdit etti

Haremlik-selamlık otobüs durakları olay oldu!

Haremlik-selamlık otobüs durakları olay oldu!

'Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı' Korkunç senaryoyu anlattı

'Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı' Korkunç senaryoyu anlattı

Erdoğan’dan ilk sinyal geldi: Emeklilik sistemi reformu gündeme alındı

Erdoğan’dan ilk sinyal geldi: Emeklilik sistemi reformu gündeme alındı

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

F.Bahçe'nin 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu!

F.Bahçe'nin 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.