Dilan Polat'ı ziyaret eden Sıla Doğu isyan etti: Kardeşim bitmiş durumda. 47 kilo...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Polat'ında arasında bulunduğu 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin yapılmasını 22 Temmuz'a ertelemişti.

Tahliye kararı beklenirken mahkemenin henüz bir karara varmadığı ortaya çıktı. Emrullah Erdinç ise Dilan Polat'ın durumunu değerlendirdi.

"BİTMİŞ DURUMDA..."

Erdinç fenomen hakkında "Uzun zamandır yemek yemediği için kilosunun düştüğü gelen bilgiler arasında. İçerideki insanlara bazı umutlar verildiğinde o günler geldiğinde tahliye çıkmadığında cezaevindekilerin morali bozuluyor" dedi.

Sıla Doğu ise yayın devam ederken yayına yorum yaparak "Kardeşimin görüşünden çıktım bitmiş durumda, eridi, 47 kilo, kemikleri çıkmış. Artık yeter adil karar verilsin" diyerek isyan etti.