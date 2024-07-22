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  4. Fiyatı 1709 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Adidas Courtblok Ayakkabı'da fırsat

Fiyatı 1709 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Adidas Courtblok Ayakkabı'da fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
22.07.2024 10:47
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Spor ayakkabı tutkunları buraya! Prime Day bugün sona eriyor. Büyük indirimlerin bitmesine az bir zaman kalsa da tarzınıza uygun en havalı ayakkabıyı satın almak için hala vaktiniz var. Adidas COURTBLOCK Spor Ayakkabı da bugüne özel indirimiyle dikkat çeken modellerden biri. Sizin için incelediğimiz ayakkabıyı görmek ve fırsatları kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 1709 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Adidas Courtblok Ayakkabı'da fırsat

Sporun ve şıklığın buluştuğu yerde Prime Day'e özel sizi bekleyen harika bir fırsat var: Adidas Courtblok Spor Ayakkabı, bugüne özel indirime girdi. İster spor yaparken isterseniz de günlük kullanımda tercih edebileceğiniz, rahatlığı ve tarzı bir arada arayanlar için ideal bir seçenek olan bu ayakkabı kullanıcılarından övgüler topluyor. Tasarımı, rahatlığıyla her adımda size konforu hissetirecek modele bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılarının favorisi: Adidas COURTBLOCK Spor Ayakkabı

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Adidas COURTBLOCK Spor Ayakkabı, yumuşak ve destekleyici tabanı sayesinde yorulmadan uzun süre ayakta kalmanızı sağlar. Hafif ve ergonomik tasarımıyla konforlu bir kullanım sunar. Adidas'ın kaliteli malzemeleriyle üretilen ayakkabı, uzun ömürlüdür. Şık ve modern tasarımıyla günlük kombinlerinize kolayca uyum gösterir.

Kulllanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel ve aşırı tatlı, rengi çok güzel. Kalıbı rahat ve tam oldu. Kesinlikle düşünmeden alın."

  • "Orjinal ve çok şık."

  • "Eşime anneler günü hediyesi olarak oğlumla beraber seçerek aldık. Orijinal güzel ürün, eşim çok beğendi. Numara olarak 38 giyiyor, bunun numarası 38 2/3 olarak aldık gayet güzel oldu. normal numaranızdan 2/3 büyük alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kargolandı. Teşekkürler Amazon."

  • "Bence açık ara Adidas'ın en havalısı."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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