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Prime Day'in yükselen yıldızları! Satış sıralaması yükselen indirimli ürünler

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Teknolojiden modaya, ev eşyalarından kişisel bakıma kadar pek çok kategoride harika fırsatlar sunan Prime Day bugün sona eriyor. Alışveriş severlerin bir hafta boyunca yüzünü güldüren Prime Day'de kimi ürünlerin yıldızı bu Prime Day'de de parladı. Sizin için Prime Day boyunca satış sıralaması yükselen ürünlerden bir seçki hazırladık. O ürünler neymiş, merak ediyorsanız gelin bakalım.

Prime Day'in yükselen yıldızları! Satış sıralaması yükselen indirimli ürünler

Prime Day'in son gününde, "Ne alsam?" diye düşünenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Bu yıl Prime Day'in yükselen yıldızı haline gelen ürünleri araştırdık ve sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Kahveden hoparlöre, farklı kategorilerde satış sıralaması hızla yükselen ürünleri keşfetmek isterseniz işte detaylar...

1. Otantik ve geleneksel zengin Lezzet: Alia Sultan Mardin Dibek Kahvesi (250 gr)

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Alia Sultan Mardin Dibek Kahvesi, kahve tutkunları için özel olarak hazırlanan bir lezzet şöleni! Orta derecede kavrulmuş ve kafeinli kahve, Türk kahvesi, menengiç, kakule, krema, salep ve mahlep gibi 6 farklı malzemeden oluşuyor. Dibek kahvesinin, sütlü kahveye benzer hafif tadı ve iri taneleri, geleneksel Türk kahvesinden farklı bir deneyim veriyor. Hazırlaması da oldukça kolay olan kahveyi bir fincan su veya süt ile cezvede karıştırarak köpürmesini bekleyin ve servis edin. Alia Sultan'ın %100 doğal bitkilerden oluşan dibek kahvesi, hem lezzeti hem de doğallığı ile vazgeçilmeziniz olacak!

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2. Eşsiz koku: ABC Bal ve Süt Parabensiz Sıvı Sabun (3500 ml)

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ABC'nin Bal ve Süt Parabensiz Sıvı Sabunu, ellerinizi tahriş etmeyen özel formülü ve eşsiz bal-süt kokusu ile hijyenik bir temizlik yapıyor. Her yıkamada ellerinizi mis gibi kokular sararken parabensiz içeriği sayesinde cildinizin sağlığına zarar vermeyen ve 3500 ml'lik büyük boyutu ile uzun süre kullanabileceğiniz sıvı sabun, günlük temizlik rutinlerinizi daha keyifli hale getirecek.

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3. Plaj günlerinin kurtarıcısı: Merrell Hydro Moc Erkek Gri Su Ayakkabısı

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Merrell Hydro Moc Erkek GriSu Ayakkabısı, hem dış hem de iç kısmında kullanılan EVA köpük ile inanılmaz rahat. Ayak bileği yüksekliğindeki bu modelin Bloom performans köpüğü ile üretilmiş yeşil versiyonunun dikkat çekici bir tasarımı bulunuyor Özellikle sokağa çıkmaya hazır topuk kayışlı geçmeli tasarımı sayesinde her an kullanıma hazır! Su aktiviteleri sevenler için mükemmel bir tercih olan Merrell Hydro Moc, hem dayanıklı hem de oldukça konforlu.

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4. Kaçırılmayacak bir fırsat: Apple Siyah iPhone 12

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Apple iPhone 12, 128 GB depolama kapasitesi ve iOS 14 işletim sistemi ile teknoloji tutkunlarının vazgeçilmezi! 6.1 inç Super Retina XDR ekranı ve Ceramic Shield özelliğiyle dayanıklı tasarımı, A14 Bionic çipi ile yüksek performans sunuyor. 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralara sahip gelişmiş çift kamera sistemi, Gece modu ve 4K Dolby Vision HDR kayıt özellikleri ile profesyonel fotoğraf ve video deneyimi yaşatıyor. IP68 suya dayanıklılık derecesi ve MagSafe aksesuar desteği ile iPhone 12, her zamankinden daha fazla özellikleriyle günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

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5. Her seferinde ipek gibi pürüzsüz karışımlar: Philips HR2764/00 5000 Serisi Metal-Siyah Blender

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Philips HR2764/00 5000 Serisi Metal-Siyah Blender, 800W motor ve altı keskin bıçağı ile mutfakların olmazsa olmazı! ProBlend Plus Teknolojisi ile pürüzsüz sonuçlar elde ettiren blender, tek harekette kolay kontrol imkanı tanıyor. Günlük smoothie’nizi zahmetsizce hazırlamanız için geniş haznesi ve sızdırmaz kapağı ile kullanımı çok pratik olan blender, kolay temizlenebilir parçaları ile bulaşık makinesinde yıkanabilir. Şık paslanmaz çelik tasarımıyla mutfak estetiğinizi yükseltirken HomeID uygulaması ile de en lezzetli tarifleri keşfetmenize yardımcı oluyor.

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6. Hareketlerinizi kısıtlamayan: Calvin Klein Erkek Düşük Bel Boxer Seti (3 Adet)

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Yürürken veya spor yaparken nefes alabilen yapısı sayesinde rahat ettiren Calvin Klein’in düşük bel boxer seti, %95 pamuk ve %5 elastan materyaliyle cildinize dost bir giyim deneyimi yaşatıyor. Siyah, bordo ve kırmızı renk seçenekleriyle hem şık hem de konforlu paket içeriğinde biri siyah, diğeri bordo bel lastikli olmak üzere iki siyah renkli boxer ve kırmızı bel lastikli, desenli bir kırmızı boxer bulunuyor.

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7. Hem lezzeti hem de pratik: Barilla Fesleğenli Pesto Makarna Sosu (190 gr)

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Barilla Fesleğenli Pesto Makarna Sosu, %100 İtalyan fesleğen yaprakları ve Parmigiano Reggiano peynirinin eşsiz tadını bir araya getiriyor. Geleneksel tarifle hazırlanan pesto sos ya da diğer bir ismiyle Pesto Genovese, makarnalarınıza İtalya'nın en güzel tatlarını katıyor. Yeni süzülmüş sıcak makarnanın üzerine koyarak veya et ve tavuk yemeklerinde kullanabileceğiniz pesto sos, ayçiçek yağı, fesleğen, kaju fıstığı ve gerçek parmesan peyniri gibi kaliteli malzemelerden oluşuyor.

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8. Piknik ve kamplarda bir numaralı eşlikçiniz: Anker SoundCore 2 Taşınabilir Siyah Hoparlör

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Kompakt boyutlarına rağmen olağanüstü bir ses performansına sahip Anker SoundCore 2, 12W gücünde çift neodim sürücülerden gelen inanılmaz ses kalitesi ve iyileştirilmiş bas teknolojisi ile müzik deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. IPX7 koruma ile yağmur, toz, kar ve sıvılardan etkilenmeyen hoparlör, evde, bahçede veya dışarıda her yerde kullanılabilir. Kablosuz stereo eşleştirme özelliği ile stereo ses elde edebileceğiniz, 24 saatlik çalma süresi ile gün boyu kesintisiz müziğin keyfini çıkarabileceğiniz hoparlör, Bluetooth 5.0 teknolojisi ile 66ft’e kadar bağlantı ve dahili mikrofonu ile eller serbest arama imkanı sunuyor.

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9. Her an yüksek üretkenlikle çalışmanıza olanak tanıyan: Apple M3 Çekirdekli 2023 MacBook Pro Gümüş Dizüstü Bilgisayar

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Apple’ın yeni M3 çekirdekli 2023 MacBook Pro'su, 14 inç Liquid Retina XDR ekranı ile nefes kesici bir görsel deneyim sunuyor. Apple'ın M3 Pro çipi, en zorlu işlerin altından kalkarken 18 saate kadar pil ömrü ile gün boyu sizinle. Adobe Creative Cloud’dan Microsoft 365’e kadar tüm profesyonel uygulamalar ışık hızında çalışan bilgisayarın, 1080p FaceTime HD kamerası, stüdyo kalitesinde mikrofonları ve Uzamsal Ses teknolojisiyle görüntülü aramalarınızda her zaman net ve kaliteli görünümde olacaksınız. MagSafe şarj, Thunderbolt, SD kart yuvası, HDMI bağlantı noktası ve daha fazlasıyla tüm aygıtlarınızı kolayca bağlayabileceğiniz MacBook Pro'nun Touch ID’li Magic Keyboard'u ile güvenliğinizi üst seviyede tutabilirsiniz.

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10. xDrive Hira Gri-siyah Profesyonel Oyuncu Koltuğu

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Gri ve siyah renkleriyle şık tasarımlı koltuk, Aerotex Pro Kumaş Teknolojisi sayesinde terlemeyi önleyen xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu, oyun keyfinizi en üst seviyeye taşıyacak özelliklerle donatılmış! Boyun ve bel ağrılarını azaltan ayarlanabilir minderleri, geniş oturak ve sırt tasarımı ile uzun saatler boyunca sorunsuz bir deneyim yaşatıyor. Ergonomi uzmanları ve e-spor oyuncularının geri bildirimleri ile geliştirilen koltuk, 3D hareketli kolçakları ve dayanıklı metal yapısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca Class4 amortisörü ve dayanıklı iç iskeleti ile de uzun ömürlü bir kullanımı var.

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Bu içerik 22 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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