Prime Day'in son gününde kaçırmamanız gereken 500 TL altı kişisel bakım ürünleri

Güzellik rutininize kaliteli bir dokunuş katmak mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Prime Day'in son gününde kaçırmak istemeyeceğiniz 500 TL altı kişisel bakım ürünlerinden sizin için bir seçki hazırladık. Güzellik rutininizi güçlendirecek ürünleri hem çok daha iyi fiyata hem de hızlıca almak isterseniz içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Rakip tanımayan: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 01 Light (6,8 ml)

Hem pratik hem de etkili bir çözüm arayanlara Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, cilt kusurlarını gizlemede bir numaralı yardımcısı olmaya aday. 01 Light renginin yanında farklı renk alternatifleriyle de tüm cilt tiplerine uyan kapatıcı, mat ve yorgun cildi anında aydınlatarak cilt tonunu eşitler ve mükemmel bir görünüm yaratır. Göz altı şişkinliklerini, ince çizgileri ve koyu halkaları gizlerken, goji berry içeren özel içeriğiyle cildinize aydınlık ve tazelenmiş bir görünüm kazandırır. İkonik sünger ucu ile kolayca uygulanabilen ürün, yüksek kapatıcılığıyla her an yanınızda olmaya hazır: İster günlük makyajınızda kusurları gizleyin, ister özel günlerde cildinizi aydınlatıp kontür yaparak mükemmel bir görünüm elde edin.

2. Yağlı ve düzensiz ciltler için: CeraVe Blemish Control Yüz Temizleme Jeli (236 ml)

Cildinizin rahat nefes almasını destekleyen CeraVe Blemish Control Yüz Temizleme Jeli, özellikle yağlı ve akneye eğilimli ciltler için formüle edilmiş bir ürün. Cildinizin koruyucu bariyerini onarırken gözenekleri açan ve kusurların görünümünü azaltan 236 ml'lik ürün, içeriğinde bulunan 3 temel seramid, salisilik asit ve niasinamid ile fazla yağı temizlerken cildin sebum dengesini korur. Yağ emici teknolojisi ile cildinize zarar vermeden temizleyen jel, sabah ve akşam uygulamak için idealdir. Üründen nemli ya da ıslak elinize bir miktar aldıktan sonra yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapıp ılık su ile durulayarak tazelenmiş ve sağlıklı bir cilde sahip olun.

3. Uzun süre kalıcı konforun keyfini sürün: Gillette Fusion5 Proglide Flexball Erkek Tıraş Makinesi ve 2 Adet Tıraş Bıçağı

Mükemmel bir tıraş deneyimi yaşatmak için tasarlanan Gillette Fusion5 Proglide Flexball Erkek Tıraş Makinesi yanında ekstra 2 adet tıraş bıçağı ile gelerek uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Tüm cilt tiplerinin alabileceği tıraş makinesi, bıçak sabitleyici işlevi ile yüz hatlarınızı takip ederek ideal bıçak aralığını korur ve daha fazla rahatlık yaratır. Gelişmiş konfor koruyucusu, fazla tıraş jelini yönlendirir ve cildi gererek sinekkaydı bir tıraş elde ettirir. Ayrıca, gelişmiş kayganlaştırıcı bandı, mineral yağ ve kayganlaştırıcı polimerler bulundurur, bu da tıraş sırasında cildinizde pürüzsüzce kaymasına neden olur. Oynar başlığı ile yüz hatlarınıza mükemmel uyum sağlayan ürün aynı zamanda cildinizi kızarıklıklardan da korur.

4. Saçına özen gösterenlere: Sebamed Günlük Bakım Şampuanı (400 ml)

Hoş ve narin kokusuyla gün boyu ferahlık veren Sebamed Günlük Bakım Şampuanı, saçlarınızın ve saç derinizin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için harika bir seçim. Paraben içermeyen ve klinik olarak test edilen şampuan, pH 5.5 değerinin yanında %100 sabunsuz ve alkalisiz formülü sayesinde cildinizin doğal dengesini bozmadan nazikçe temizlerken saçlarınızın doğal koruyucu tabakasını da korur. Glikozid sürfaktan karışımı ile kuruluğa karşı etkili olan günlük şampuan, saçlarınıza hacim ve ipeksi bir parlaklık kazandırır. Ayrıca, bitki bazlı temizleme maddeleriyle formüle edilen ürün, saç yapısını koruyarak doğal ve parlak bir görünüm yaratır.

5. Hem kurutma hem şekillendirme: Powertec TR-901 Profesyonel Siyah Fön Makinesi

Üstün performansı ile saçlarınızı şekillendirmek ve kurutmak için mükemmel bir seçenek olan Powertec TR-901 Profesyonel Siyah Fön Makinesi, 1900 watt gücü ile profesyonel kadın ve erkek kuaförler için dizayn ediliyor. 210 derece sıcaklığ bulunan ve saçlarınızın sağlığını düşünen fön makinesi, kurutma sırasında saçlarınıza parlaklık ve canlılık kazandırır. Saçlarınız eşit olarak kuruturken kalıcı olarak modellendirmeyi de mümkün kılan saç kurutma makinesi, yüksek performansı ve kullanışlı fonksiyonları ile saçlarınızı her zaman en iyi şekilde kurutur ve şekillendirir.

6. Hızlı ve etkili sonuçlar için: Veet Men Erkeklere Özel Hassas Ciltler İçin Tüy Dökücü Krem (3x200 ml)

Pratik uygulama kolaylığı ile istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yarayan Veet Men Erkeklere Özel Hassas Ciltler İçin Tüy Dökücü Krem, 200 ml'lik üç adet krem seti ile sırt, göğüs, kollar, bacaklar ve koltuk altları için tasarlanmıştır. Tıkanma ve tahrişe son veren ve hassas ciltler için özel olarak formüle edilen ürün, istenmeyen tüyleri etkili bir şekilde alırken cildinizi 24 saate kadar nemlendirir. Smooth&Fresh koku teknolojisi sayesinde kötü koku bırakmayan tüy dökücü krem, baş, yüz, göz, kulak, burun ve diğer hassas bölgeler için uygun değildir.

7. Cildinizi koruyun ve aydınlatın: L’Oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Yüz Güneş Kremi (50 ml)

Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken koyu lekelerin görünümünü de azaltan L’Oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Yüz Güneş Kremi, 50 ml'lik şişesiyle yüksek güneş korumasıyla UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu filtreler bulundurur. Güneş kremi, Niasinamid yer alan içeriği ile koyu lekelerin görünümünü gözle görülür şekilde azaltır ve cildin anında daha aydınlık ve parlak görünmesini destekler. Hafif likit dokusu, beyaz iz bırakmaz ve tüm cilt tonlarında görünmez bitişe sahiptir. Yağlı his bırakmayan ve yapışkan olmayan krem, sabah cilt bakım rutininizden sonra ve makyajınızdan önce UV koruması olarak sürülebilir.

8. Canlandırıcı etki: Emotion Ocean Fresh EDT Kadın Parfüm (50 ml) ve Deodorant (150 ml)

Emotion Ocean Fresh EDT Kadın Parfüm ve Deodorant, ferahlatıcı okyanus notaları ile gün boyu taze ve canlı hissettirir. 50 ml'lik parfüm ve 150 ml'lik deodorant seti, tüm cilt tiplerine uygun formülüyle dermatolojik olarak test edilmiştir. Üst notalarda bergamot, kuş üzümü ve mandalina; orta notalarda gül, şeftali, yasemin ve müge çiçeği; alt notalarda ise misk, amber, paçuli ve sandal ağacı yer alır. Bu mükemmel kombinasyon, size gün boyu süren ferah bir parfüm deneyimi sunar.

9. Çok satanlarda Prime Day rüzgarları: Diarossa M089 EDP Erkek Parfümü (55 ml)

Dolce & Gabbana'nın The One For Men parfümünden ilham alınarak tasarlanan Diarossa M089 EDP Erkek Parfümü, 55 ml'lik şişesiyle tam da aradığınız koku deneyimini veriyor. Hem bütçenizi sarsmayan hem de hayvanlar üzerinde test edilmeyen parfüm gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Üst notalarda reyhan, greyfurt ve kişnişin tazeleyici etkisiyle başlayan parfüm, orta notalarda zencefil, kakule ve portakal çiçeğinin sıcak dokunuşuyla devam eder. Alt notalarda ise kehribar, tütün ve sedir ağacının kalıcılığı ile gün boyu yanınızda kalır. Sonbahar ve kış mevsimlerinde, akşam yemeklerinde, davetlerde ve gece partilerinde kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak Diarossa parfüm, kalıcılığı ile de sizi asla yarı yolda bırakmaz.

10. Güçlü formülüyle gün boyu tazeliğin tadını çıkarın: Rexona Men Xtra Cool Erkek Sprey Deodorant (200 ml)

Spor salonunda, ofiste ya da günlük aktivitelerinizde daima güvende ve rahat hissedeceğiniz Rexona Men Xtra Cool Erkek Sprey Deodorant, gün boyu ferah kalmak isteyenler için mükemmel bir seçim. 200 ml'lik avantajlı boyu ile uzun süreli kullanım sunan deodorant, 72 saat boyunca ter ve ıslaklık koruması yaparak sizi her an taze tutar. On yıl süren araştırmalar sonucu geliştirilen patentli üstün mikroteknolojisi ile Rexona deodorant, özellikle en hareketli günlerinizde bile enerji veren ferah kokusu ve ter kokusuna karşı etkili koruması ile her zaman yanınızda!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.