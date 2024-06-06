Dilan Polat iddiası sonrası hakkında soruşturma açıldığı söyleniyordu! Bircan Bali programı bıraktı

Yağmur Çevik'in ayrılmasından sonra Söylemezsem Olmaz'a geri dönen Bircan Bali ilk yayın gününde Dilan Polat iddiasında bulundu. Bircan Bali "Büyük bir iddiadan bir tanığın söylediği sözlerden bahsedeceğim. İddiaya göre; 2 aydır serbest olduğunu, kendi evi dışında bir evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini ve aynı zamanda basından uzak olan arkadaşlarıyla saatlerce vakit geçiriyor" dedi.

Sosyal medya bu iddia sonrası ayağa kalktı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirten Bircan Bali hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Bu iddialar sonrası Bircan Bali programa çıkmadı. Yayına bağlanan Bali "Hakkımda bir soruşturma olup olmadığını takip etmek üzere Anadolu Adliyesi’ne gidiyorum. Bu süreç sonuçlanana kadar kurumuma zarar vermemek adına yayında olmayacağım” dedi.

Bali ayrıca bu olayın peşini bırakmayacağını da söyledi.





