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  4. Dilan Polat'ın görümcesi reklam linki paylaştı, sosyal medyanın diline düştü! Eleştirilere bakın ne yanıt verdi

Dilan Polat'ın görümcesi reklam linki paylaştı, sosyal medyanın diline düştü! Eleştirilere bakın ne yanıt verdi

13.12.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Polat çiftinin aile üyeleri de bu süreçte yakın markaja alındı. Engin Polat'ın ablası Kübra Uzun'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar takip ediliyor. Son olarak bir reklam paylaşımı yapan Uzun'un bu gönderisi sosyal medyanın diline düştü. Dilan Polat'ın görümcesi eleştirilere bakın ne yanıt verdi.

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu süreçte Polat ailesinin yakınları da mercek altına alındı

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Engin Polat'ın kız kardeşi Dilan Polat'ın görümcesi Kübra Uzun sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Instagram'da 414 bin takipçisi olan Kübra Uzun, geçtiğimiz günlerde bir reklam paylaşımı yaptı.

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Kübra Uzun bu paylaşımın ardından kızı ile birlikte Polat çiftinin oğlu Milan Efe'nin bir pozunu paylaştı. Dilan Polat'ın görümcesinin reklam paylaşımı yapması sosyal medyanın diline düştü.

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Kübra Uzun ise kendini eleştirenlere; 'İşime ve yaptığım paylaşımlara devam etmek zorundayım. Düşünmem gereken bir ailem ve merkezim var' diyerek yanıt verdi.

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