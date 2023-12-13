Dilan Polat'ın görümcesi reklam linki paylaştı, sosyal medyanın diline düştü! Eleştirilere bakın ne yanıt verdi

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu süreçte Polat ailesinin yakınları da mercek altına alındı

Engin Polat'ın kız kardeşi Dilan Polat'ın görümcesi Kübra Uzun sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Instagram'da 414 bin takipçisi olan Kübra Uzun, geçtiğimiz günlerde bir reklam paylaşımı yaptı.

Kübra Uzun bu paylaşımın ardından kızı ile birlikte Polat çiftinin oğlu Milan Efe'nin bir pozunu paylaştı. Dilan Polat'ın görümcesinin reklam paylaşımı yapması sosyal medyanın diline düştü.

Kübra Uzun ise kendini eleştirenlere; 'İşime ve yaptığım paylaşımlara devam etmek zorundayım. Düşünmem gereken bir ailem ve merkezim var' diyerek yanıt verdi.





