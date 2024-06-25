Dilan Polat'ın tahliye kararına en çok Banu Parlak sevindi! Sıla Doğu'yu aradı... Görenler "Kızı bile bu kadar coşmadı" dedi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.



Daha önce Polat ailesine demediğini bırakmayan daha sonra şikayetine çeken ve aileyle arasını düzelten Banu Parlak'ın karar sonrası sevinç çığlıkları attığı anlar sosyal medyayı salladı.

SILA DOĞU'YU DA ARADI

Banu Parlak duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızına sarılarak tahliye kararına sevindi. Parlak aynı zamanda Sıla Doğu'yu da telefonla arayarak tahliye haberini verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Parlak'ın Dilan Polat'ın kızından bile daha çok sevindiği anları görenler "İçeri girsinler diye kırk takla attıktan sonra çıktılar diye sevinç çığlığı atıyor", "Tutuklanırken dalga geçiyordu", "Kızından daha çok sevinmiş", "Ağzım açık izliyorum bu nasıl samimiyetsizlik", "Bu ne tutarsızlık", "Kızı bile bu kadar coşmadı" yorumlarında bulundu.





