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  4. Dilan Polat'ın tahliye olması bekleniyordu! Mahkemeden flaş karar

Dilan Polat'ın tahliye olması bekleniyordu! Mahkemeden flaş karar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 11:04
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili 908 sayfalık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu düzenlenmişti. Tahliye olması beklenen Dilan Polat hakkında mahkemeden karar çıktı.

Dilan Polat'ın tahliye olması bekleniyordu! Mahkemeden flaş karar

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal meyda fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

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MASAK raporunda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtildi. MASAK raporundan 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve bugün değerlendirme yapılması bekleniyordu.

Tahliye olması beklenen Dilan Polat hakkında mahkemeden karar çıktı.

Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.

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Dilan Polat
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