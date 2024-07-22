Dilan Polat'ın tahliye olması bekleniyordu! Mahkemeden flaş karar

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal meyda fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

MASAK raporunda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtildi. MASAK raporundan 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve bugün değerlendirme yapılması bekleniyordu.

Tahliye olması beklenen Dilan Polat hakkında mahkemeden karar çıktı.

Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.