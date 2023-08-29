Dilan Polat kuryeyi çağırdı! Küçük oğluna altın verdirdi... O anlar gündem oldu

Lüks içindeki yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat yine adından söz ettirmeyi başardı. Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle "Görgüsüz" yorumlarına maruz kalan iş kadını yine yaptı yapacağını...

Dilan Polat son olarak evine sipariş getiren bir kuryeye altın vermesiyle gündeme geldi. Kamerayı eline alan Dilan Polat, "Şule yukarıda altınlarımdan bir tane getir" diyerek yardımcısından altın istedi.

KÜÇÜK OĞLUNUN ELİNE ALTINI VERDİ

Oğlunun eline altını bırakıp kuryeye verdiren Dilan Polat, 'Hayırlı işleriniz olsun, baktıkça bizi hatırlayın' sözleriyle dikkat çekti.

Fenomenin kamera açıp bu anları ve kuryeyi paylaşması "Böyle aşağılama görülmedi", "Görgüsüzlük zirvesi", "Gözümüze sokmasaydın", "Çocuğa verdirmek ayrı bir rezillik" yorumlarına sebep oldu.

