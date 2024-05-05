Dilan Polat sinir krizi geçirip kendini yaraladı! Avukatı harekete geçti... Flaş gelişme

Dilan Polat geçtiğimiz hafta duruşmada 5 saat kızını gördükten sonra tekrar cezaevine gidince sinir krizi geçirdi. Tırnakları ile vücuduna zarar veren Dilan Polat gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan olaydan sonra Dilan Polat'ın avukatı hemen harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre; Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN ÖNEMLİ ADIM

Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi noktasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önemli bir adım attı.

Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.



Bu kararın ardından Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.







