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Dilan Telkök ile Berkay Hardal 2019'da evlendi, 2021'de düğün yaptı

13.07.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019'da nikah masasına oturan Dilan Telkök-Berkay Hardal çifti, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal 2019'da evlendi, 2021'de düğün yaptı

'Meleklerin Aşkı' ve 'İstanbullu Gelin' adlı dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

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Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Hardal ile Telkök, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi.

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Çifti mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. İkilinin düğünlerinden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Hardal Dilan Telkök
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