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Dilber Ay'ın acılarla dolu hayat hikayesi! Dilber Ay kimdir? Almanya'da neden hapis yattı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 02:30 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın hayatını kaybetmesi herkesi üzdü. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Dilber Ay'ın hayat hikayesi ise yaşadığı acılarla dolu. Peki Dilber Ay kimdir, nerede doğdu, kiminle evli? Usta sanatçı yıllar önce yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatmıştı. Dilber Ay, kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğü için cezaevinde yatmıştı. İşte Dilber Ay'ın Kahramanmaraş'tan Frankfurt'a uzanan hayat hikayesi ve yaşadıkları.

Düzce'de yaşayan ünlü sanatçı Dilber Ay, akraba ziyareti için gittiği Ankara'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sanatçı Ay’ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Ancak usta sanatçı Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CEZAEVİ KONSEPTLİ PROGRAMI OLAY OLMUŞTU
Flash TV'de yaptığı Kadere Mahkumlar programındaki cezaevi konsepti televizyon tarihinde bir ilk olmuştu. Dilber Ay, demir parmaklıklarla çevrili stüdyoda konuklarını ağırlamış, türkülerini seslendirmişti.

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CİNAYETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI
Yıllar önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yatan Dilber Ay, yaşadığı acı dolu günleri ilk defa açıklamıştı.2017 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı.

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ALMANYA'DA HAPİS YATTI
Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" sözleriyle itirafta bulunmuştu. Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.

DİLBER AY'IN KAHRAMANMARAŞ'TA BAŞLAYAN HAYAT HİKAYESİ
Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine bağlı olan bir aileden gelen Dilber Ay, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.

Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce’de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.

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Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. 1969’da TRT Radyosu’nun düzenlediği yarışmada Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı.

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1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.

BEYNELMİNEL FİLMİNDEKİ ROLÜYLE BEĞENİ TOPLADI
Ses sanatçısı Dilber Ay, son yıllarda rol aldığı filmlerle de dikkat çekti. Dilber Ay, 2006'da çekilen Beynelminel filminde bir şarkıcıyı canlandırdı. 2017'de çekilen Çam Yarması filminde oynadı. Son olarak ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerde oynadığı Yol Arkadaşım filminde bir araba tamircisini canlandırdı

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DİLBER AY'IN ALBÜMLERİ
Dilberay - Dilberay (1974)
Dilberay - 3 - Türküola (1975)
Dilberay - Meyrik (1981)
Dilberay - HazaL (1986)
Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)
Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)
Dilberay - Postaci Emmi (1990)
Dilberay - Oturak Havaları (1990)
Dilberay - Yandim Eyvah (1993)
Dilberay - Dağlar Oy (1993)
Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)
Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)
Dilberay - Barak Kızı (1996)
Dilberay - Ölesen Gelin (1999)
Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)
Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)
Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)
Dilberay - Maraşlı Gelin (2003)
Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)
Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)
Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)
Dilberay - Ellerin Olmus (2008)
Dilberay - Ötme Bülbül (2009)
Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)

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