Dilber Ay'ın acılarla dolu hayat hikayesi! Dilber Ay kimdir? Almanya'da neden hapis yattı?

ALMANYA'DA HAPİS YATTI Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" sözleriyle itirafta bulunmuştu. Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.

CİNAYETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI Yıllar önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yatan Dilber Ay, yaşadığı acı dolu günleri ilk defa açıklamıştı.2017 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı.

CEZAEVİ KONSEPTLİ PROGRAMI OLAY OLMUŞTU Flash TV'de yaptığı Kadere Mahkumlar programındaki cezaevi konsepti televizyon tarihinde bir ilk olmuştu. Dilber Ay, demir parmaklıklarla çevrili stüdyoda konuklarını ağırlamış, türkülerini seslendirmişti.

Düzce'de yaşayan ünlü sanatçı Dilber Ay, akraba ziyareti için gittiği Ankara'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sanatçı Ay’ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Ancak usta sanatçı Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DİLBER AY'IN KAHRAMANMARAŞ'TA BAŞLAYAN HAYAT HİKAYESİ

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine bağlı olan bir aileden gelen Dilber Ay, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.

Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce’de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.

Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. 1969’da TRT Radyosu’nun düzenlediği yarışmada Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı.

1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.

BEYNELMİNEL FİLMİNDEKİ ROLÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Ses sanatçısı Dilber Ay, son yıllarda rol aldığı filmlerle de dikkat çekti. Dilber Ay, 2006'da çekilen Beynelminel filminde bir şarkıcıyı canlandırdı. 2017'de çekilen Çam Yarması filminde oynadı. Son olarak ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerde oynadığı Yol Arkadaşım filminde bir araba tamircisini canlandırdı