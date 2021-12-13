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Dilberay filminin vizyon tarihi kesinleşti! Merakla beklenen yapımdan son bilgiler geldi

13.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Dilber Ay’ın hayatını anlatan ‘Dilberay’ filminin afişi yayınladı. Hayatı boyunca yaşadığı acılar ve talihsizliklerle mücadele etmeyi başararak şöhret basamaklarını tırmanan Dilber Ay’ın biyografisini konu alacak olan filmin afişi yayınlandı. Büşra Pekin’in başrolünü üstlendiği ‘Dilberay’ filminin 4 Şubat’ta vizyona girmesi bekleniyor.

Dilberay filminin vizyon tarihi kesinleşti! Merakla beklenen yapımdan son bilgiler geldi

Yaşadığı acılardan sonra şöhretin tatlı yüzüyle tanışan Diber Ay’ın hayat hikâyesi bu sefer de beyaz perde de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Türk halk müziği şarkıcısı Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta izleyecilerin karşısına çıkacak.

AFİŞİ YAYINLANDI

afiş kapak

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı. Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan filmin başrolünde ise Büşra Pekin yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Dilber Ay
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