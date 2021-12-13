Dilberay filminin vizyon tarihi kesinleşti! Merakla beklenen yapımdan son bilgiler geldi

Yaşadığı acılardan sonra şöhretin tatlı yüzüyle tanışan Diber Ay’ın hayat hikâyesi bu sefer de beyaz perde de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Türk halk müziği şarkıcısı Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta izleyecilerin karşısına çıkacak.

AFİŞİ YAYINLANDI

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı. Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan filmin başrolünde ise Büşra Pekin yer alıyor.



