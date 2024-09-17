Dilberdudağı tarifi: Dilberdudağı nasıl yapılır?

Osmanlı saraylarından günümüz mutfaklarına ulaşmayı başaran çeşitli lezzetler vardır. Bunlardan biri de şerbetli tatlıların en meşhuru dilberdudağı tatlısıdır. Dilberdudağı tarifi hem çok kolay hem de tadı damaklardan uzun süre gitmeyecek lezzette bir tariftir.
Yılları aşarak saraylardan evlerin mutfaklarına ulaşmayı başlarmış olan dilberdudağı tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İsterseniz öğünlerinizde isterseniz yemek davetlerinizde bu tatlıyı servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
Hamur:
2 yumurta
1 bardak yoğurt
1 bardak sıvıyağ
1 tutam tuz
Yarım kaşık sirke
3 bardak un
Yarım paket kabartma tozu
Şerbeti:
100 gram fındık içi
1 yumurtanın sarısı
İçine:
Tereyağı
1 kase ceviz
TARİF
Şerbet malzemelerini bir tencerede kaynatın ve soğumaya bırakın.
Hamur malzemelerini bir kapta karıştırıp iyice yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar kopartın.
Her bir parçayı açın.
Açtıklarınızı üst üste dizin ve aralarına tereyağı sürün.
Bezeleri bardak ile şekillendirin ve içlerine ceviz koyarak yarım ay şeklinde kapatın.
Yağlı tepsiye parçaları dizin.
Sıcak fırında 180 derecede yarım saat kadar pişirin.
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