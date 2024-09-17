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    4. Dilberdudağı tarifi: Dilberdudağı nasıl yapılır?

    Dilberdudağı tarifi: Dilberdudağı nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.09.2024 02:17
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    Osmanlı saraylarından günümüz mutfaklarına ulaşmayı başaran çeşitli lezzetler vardır. Bunlardan biri de şerbetli tatlıların en meşhuru dilberdudağı tatlısıdır. Dilberdudağı tarifi hem çok kolay hem de tadı damaklardan uzun süre gitmeyecek lezzette bir tariftir.

    Dilberdudağı tarifi: Dilberdudağı nasıl yapılır?
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    Kaç adet 30
    Hazırlık Süresi 40dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Adet 150kal

    Yılları aşarak saraylardan evlerin mutfaklarına ulaşmayı başlarmış olan dilberdudağı tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İsterseniz öğünlerinizde isterseniz yemek davetlerinizde bu tatlıyı servis edebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • Hamur:
    • 2 yumurta
    • 1 bardak yoğurt
    • 1 bardak sıvıyağ
    • 1 tutam tuz
    • Yarım kaşık sirke
    • 3 bardak un
    • Yarım paket kabartma tozu
    • Şerbeti:
    • 100 gram fındık içi
    • 1 yumurtanın sarısı
    • İçine:
    • Tereyağı
    • 1 kase ceviz

    TARİF

    • Şerbet malzemelerini bir tencerede kaynatın ve soğumaya bırakın.
    • Hamur malzemelerini bir kapta karıştırıp iyice yoğurun.
    • Hamurdan küçük parçalar kopartın.
    • Her bir parçayı açın.
    • Açtıklarınızı üst üste dizin ve aralarına tereyağı sürün.
    • Bezeleri bardak ile şekillendirin ve içlerine ceviz koyarak yarım ay şeklinde kapatın.
    • Yağlı tepsiye parçaları dizin.
    • Sıcak fırında 180 derecede yarım saat kadar pişirin.
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    tatlı tarif şerbetli tatlı
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