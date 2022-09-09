EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Dilek eş anlamlısı nedir? Dilek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilek eş anlamlısı nedir? Dilek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime bakımından oldukça zengindir. Birçok kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Aynı zamanda aynı anlama gelen birden fazla kelime de vardır. Dilek kelimesi de bunlardan biridir. Dilek kelimesinin eş anlamı nedir?

Dilek eş anlamlısı nedir? Dilek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede aynı anlama gelen farklı sözcüklere eş anlamlı denir. Aynı anlama gelirler fakat farklı şekillerde yazılırlar. Dilek kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri vardır. Dilek kelimesi, "dilemek, istemek anlamlarına" gelir. Bir şeyi istemek veya temenni etmek anlamlarına gelen bu kelime bir duyguyu ifade eder. Tür Dil Kurumunda dilek kelimesinin anlamı şu şekilde geçmektedir:

  • Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat
Çalışma eş anlamlısı nedir? Çalışma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇalışma eş anlamlısı nedir? Çalışma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bir şeyi dilemek, istemek, talep etmek anlamlarına gelen dilek kelimesi bu durumları ifade eden diğer kelimelerle eş anlamlıdır. Bu sebeple dileğin eş anlamlısı için şu kelimeleri sıralayabiliriz:

  • Temenni
  • Arzu
  • İrade
  • Murat
  • Rica
  • İstek
Aş eş anlamlısı nedir? Aş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAş eş anlamlısı nedir? Aş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dileğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir şey hakkında iyi dilekte bulunmak veya bir şeyi çok içten dilemek gibi kalıplaşmış sözler Türkçede bolca bulunmaktadır. Dilek kelimesi anlamı ve eş anlamlıları bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir. Örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Onun işi için güzel temennilerde bulundu.
  • İstediği okulu kazanması onu çok mutlu etti.
  • Sonunda sevdiği kişiyle muradına erdi.
  • Yaşama irademiz artık gitgide tükeniyor.
  • Günlerdir gelip bizimle sohbet ediyorsun, arzun nedir?
  • İşinden kovulmuş, ofise gidip gelip patronundan rica ediyormuş işe geri girmek için.
İklim eş anlamlısı nedir? İklim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİklim eş anlamlısı nedir? İklim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asilin eş anlamlısı nedir?Asilin eş anlamlısı nedir?
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler şampiyonluk yarışı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

İlginizi Çekebilir

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.