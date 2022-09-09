Dilek eş anlamlısı nedir? Dilek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede aynı anlama gelen farklı sözcüklere eş anlamlı denir. Aynı anlama gelirler fakat farklı şekillerde yazılırlar. Dilek kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri vardır. Dilek kelimesi, "dilemek, istemek anlamlarına" gelir. Bir şeyi istemek veya temenni etmek anlamlarına gelen bu kelime bir duyguyu ifade eder. Tür Dil Kurumunda dilek kelimesinin anlamı şu şekilde geçmektedir:

Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat

Dilek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bir şeyi dilemek, istemek, talep etmek anlamlarına gelen dilek kelimesi bu durumları ifade eden diğer kelimelerle eş anlamlıdır. Bu sebeple dileğin eş anlamlısı için şu kelimeleri sıralayabiliriz:

Temenni

Arzu

İrade

Murat

Rica

İstek

Dileğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir şey hakkında iyi dilekte bulunmak veya bir şeyi çok içten dilemek gibi kalıplaşmış sözler Türkçede bolca bulunmaktadır. Dilek kelimesi anlamı ve eş anlamlıları bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir. Örnek cümleler vermek gerekirse:

Onun işi için güzel temennilerde bulundu.

İstediği okulu kazanması onu çok mutlu etti.

Sonunda sevdiği kişiyle muradına erdi.

Yaşama irademiz artık gitgide tükeniyor.

Günlerdir gelip bizimle sohbet ediyorsun, arzun nedir?

İşinden kovulmuş, ofise gidip gelip patronundan rica ediyormuş işe geri girmek için.



