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DİLEK TAŞI 15. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE: Dilek Taşı son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu ve 20 Aralık Kanal D yayın akışı!

20.12.2023 20:30 | Son Güncelleme:
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Dilek Taşı yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin başrollerinde Hazal Subaşı ve Salih Bademci yer alıyor. 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerden tam puan almayı başardı. Dilek Taşı'nın 15. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Dilek Taşı son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

Dilek Taşı 15. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi yeni yayın günü olan Çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı son bölüm özeti...

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk altı bölümü perşembe akşamları yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim tarihinden itibaren çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek Taşı 14. bölümünde:

Figen'in istekleri şoke ediyor!
Figen, Rana ve ailesi şaşırtan isteklerde bulunuyor. Ailesinin hakkı olduğunu düşündüğü bu istekleri herkesi şoke ediyor. Figen ise, bunun bir hak olduğunu kendi tavrıyla dikte ediyor.

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DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilek Taşı 15. bölümünde:

Figen ve Kenan nikah masasına oturuyor!

Figen, Kenan'la oturduğu nikah masasında Mustafa'nın yolunu gözlerken Mustafa, işkence altındadır. Bir şekilde kurtulup Figen'in yanına gelen Mustafa, aşkı için geç kaldı mı?

dilek taşı 15.

Mustafa, Figen'den ne saklıyor?

Figen, Kenan'ı hayatından çıkması için bir kez daha uyarıyor. Kenan ise Figen'i yeniden kazanmak için Mustafa'yı saf dışı bırakması gerektiğinin farkında. Öte yandan Rona Ailesi Figen'in gerçek annesinin ortaya çıkmasını istemiyor. Tüm bunlar yaşanırken Mustafa, Figen'e ondan bir şey sakladığını söylüyor. Peki, Mustafa, Figen'den ne saklıyor?

DİLEK TAŞI 15. BÖLÜM İZLE!

Dilek Taşı dizisinin 15. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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