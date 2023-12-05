Dilek Taşı dizisinde bomba ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir başarı elde etti. Reyting listesinde zirveye yerleşmeyi başaran dizi başarılı oyunculuk performansları ve konusu ile dikkat çekiyor.

Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı dizi çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Pastel Film imzalı dizide son olarak yönetmen değişikliği yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziyi Altan Dönmez’den devralan Volkan Kocatürk 13. bölümde sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrıldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşanan olayları etkili bir dille ekrana aktaran dizinin yeni yönetmeni Osman Taşçı oldu.

Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’a Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz’dan oluşan güçlü bir kadro eşlik ediyor.





