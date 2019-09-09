Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden oyuncu ve yazarın ölüm haberini Onur Akay şu sözlerle duyurdu:

"Türk tiyatrosunun çok değerli oyuncusu ve yazarı Dinçer Sümer’i kaybettik. Bir süredir İzmir’de bir hastanede tedavi görüyordu. 81 yaşındaki usta oyuncunun cenazesi için ailesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve İzmir Müdürlüğü’nün hazırlıklara başladığını öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

DİNÇER SÜMER KİMDİR?

19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Daha öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde de oynadı.

Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra, radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırmalar yaptı.

Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibidir.

Romanları:

Bozuk Bir Şey

Bir Düş Müydü O İzmir

Yazdığı Tiyatro Oyunları:

Altın Kalpli Kız

Katip Çıkmazı

Üç Derste Aşk

Eski Fotoğraflar

Aklımda Kalan Masallar

Aşk Dediğin Nedir ki

Meddah amca

Memuroğlu Memur

Ali Ayşeyi Seviyo

Beni Dünya Kadar Sev

Gecenin Kulları

Gül Satardı Melek Hanım

Karacaoğlan

Marion İle Memet

Maviydi Bisikletim

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

Oyuncu Olduğu Sinema Filmleri :

Cumhuriyet (Rauf Orbay) (Sinema Filmi)

Kurtuluş (Albay Behiç Bey) (TV Dizisi )

Bağdat Hatun (TV Dizisi )

İstanbul’un Kızları (Muammer) (Sinema Filmi)

Çileli Bülbül (Sinema Filmi)

Gelinin Muradı (Otelde Komi) (Sinema Filmi)

