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Dini nikahlı eşini öldüren sanık: Facebook'ta erkeklerle konuşuyordu

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GÜNDEM  | 18.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, dini nikahlı eşi Pınar Çelik'i (38) boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gencay Gökcen'in (33), yargılanmasına başlandı. Daha önce bazı dizilerde figüranlık yapan sanık Gökcen, Pınar Çelik'in Facebook'ta başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürerek, "'İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim, hakarete devam edince elime geçen bıçakla ona vurdum" dedi.

Dini nikahlı eşini öldüren sanık: Facebook'ta erkeklerle konuşuyordu

Olay, geçen yıl Mayıs ayında Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. Gencay Gökcen, ağabeyi ile 13 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 4 çocuk annesi Pınar Çelik ile dini nikahla yaşamaya başladı. Gencay Gökcen, evde çıkan tartışmada Pınar Çelik'i, boğazını keserek öldürdü. Tutuklanan Gencay Gökcen, hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'FACEBOOK AÇMA DEDİM'

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Gencay Gökcen, savunmasında, Pınar Çelik'in Facebook üzerinden başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürerek, "Olay gecesi bu yüzden tartıştık. 'Facebook açma', 'kafa yapıcı haplar içme' dedim. Sabaha karşıydı, mutfağa gittim, sigara yaktım. İşin içinden çıkamıyordum. Yanıma geldi, bana küfür ediyordu. Yüzüme tükürdü. Ya ben ölecektim, ya da kafayı yiyip tımarhanelik olacaktım. Ben o gün bitiktim, film kopmuştu. İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim. Hala bana karşı hakarete devam edince, elime geçen bıçakla ona vurdum. Daha sonra çocuklar görmesin diye yerde üzerini örtü ile örttüm. Jandarmayı arayarak olayı anlattım. Jandarma hatta yolu bulamadı, ben onları yoldan alarak eve götürdüm" dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

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DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Gencay Gökcen’in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir Zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı belirtildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU eş cinayeti facebook

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aynı şekilde muamele edilmeli, kafasına merdane ile 2-3 vurup bıçağı saplayacaksin boğazına..
Abisiyle 13 yıl evli kaldıktan sonra bu dini nikahlı eşi yapmış Allah işte müebbet yersin inşallah
Şimdi içeride figüranlık yaparsın koğuş ağalarına :))
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