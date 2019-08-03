Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağını yerle bir etti

Olay, Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde meydana geldi.

UYUYAKALAN SÜRÜCÜ OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikteki bir sürücünün uyuyakalması sonucu, otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırımda bulunan otobüs durağına çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yerinden ayrılan durak ise bir işletmenin camlarının kırılmasına neden oldu. Aracın içinde 2 kişi olduğu belirtilirken, kazayı gören tanıkların ifadesine göre şoförün uyukladığı bildirildi.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Otobüs durağının o sırada boş olması büyük bir facianın önüne geçerken, sürücü ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

