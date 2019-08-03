Mynet Trend

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağını yerle bir etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 03.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

ABD’de direksiyon başında uyuyakalan sürücü anayoldan çıkıp, kaldırımda bulunan otobüs durağına daldı. Otobüs durağıyla birlikte sürüklenen otomobil bir süre sonra durabildi. O anları trafik kamerası kaydetti.

Olay, Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde meydana geldi.

UYUYAKALAN SÜRÜCÜ OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikteki bir sürücünün uyuyakalması sonucu, otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırımda bulunan otobüs durağına çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yerinden ayrılan durak ise bir işletmenin camlarının kırılmasına neden oldu. Aracın içinde 2 kişi olduğu belirtilirken, kazayı gören tanıkların ifadesine göre şoförün uyukladığı bildirildi.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Otobüs durağının o sırada boş olması büyük bir facianın önüne geçerken, sürücü ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

PARTNER İş insanı olarak çalışırken her şeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken her şeyi bırakıp çobanlığa başladı
Sultangazi'de şoke eden olay!Sultangazi'de şoke eden olay!
Korkutan an! Metrelerce sürüklendiKorkutan an! Metrelerce sürüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd otobüs durağı

En Çok Okunan Trend Haberler

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

Pes dedirten olay! Doktor istediği ilacı yazmayınca...

Pes dedirten olay! Doktor istediği ilacı yazmayınca...

Yürek yakan görüntü...

Yürek yakan görüntü...

Ölüm talihsiz genci ummadığı anda yakaladı!

Ölüm talihsiz genci ummadığı anda yakaladı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de şoke eden olay! Küçük çocuğu bir süre izleyip, elindeki telefonu çaldı

Sultangazi'de şoke eden olay!

E-5 Karayolu’nda korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Korkutan an! Metrelerce sürüklendi

Elindeki sunroof camıyla otomobilleri parçaladı

Uyuşturucu kullanıp dehşet saçtı

Örümcek adamı aratmayan hırsız kamerada

Görenleri şoke eden olay!

Gaziantep'te fabrikada forkliftin işçiye çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Korkunç ölüm! O anlar böyle görüntülendi

Hindistan’da sel felaketi! 700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

700 kişi trende mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.