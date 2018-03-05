Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm 2. fragmanı: Gayri hesap vaktidir Sadettin! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri şok etti. TRT 1'in reyting rekorları kıran tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Sadettin Köpek intikamı için kollarını sıvıyor ve ilk iş olarak Karacahisar Kalesi'ne Kaledar atıyor. Günalp Bey adındaki bu kaledar ise Turgut Alp, Bamsı ve Artuk Bey'i tutuklayarak idam cezası için hapise atıyor. Yeni bölümde Sungurtekin, Ertuğrul Bey'in tek umudu olarak gözüküyor. İşte Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı, Ertuğrul Bey'in Sadettin Köpek'in yanına getirilmesi ile başlıyor. Uzun zamandır planladığı intikamı için uygun ortamı bulan Sadettin, Ertuğrul Bey'in "İmdi sırada ne var Sadettin" sorusuna "Sen varsın" diyor. Ardından Karacahisar Kalesi'ne Kaledar Günalp Bey'i atadığını, Turgut Alp, Artuk Bey ve Bamsı'yı tutuklattığını ve yakında öleceklerini söylüyor. Bu sırada obaya geri dönen Sungurtekin, gerekirse sarayı basıp gardaşımı kurtaracağım diyerek bir umut oluyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Artuk Bey, Turgut Alp ve Bamsı'nın idam edilmeleri engellenebilecek mi? Ertuğrul Bey nasıl kurtulacak? Sungurtekin ne yapacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yayınlanan 109. yeni bölüm fragmanı da izleyenleri heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek, saraya sultan olarak geri döndüğünden bahsediyor. Diriliş Ertuğrul hayranları tarafından nefretle izlenen Sadettin Köpek'in saraydaki bu sultan edası tarihe göre uzun bir zaman sürecek gibi duruyor. Sultan'ın zehirlenmesinde parmağı olan Sadettin Köpek, ileriki zamanlarda 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hakkında iftiralarıyla halkı kışkırtmaya çalışacak. Sonunda ölümle sonuçlanacak olan bu taht sevdası için Sadettin Köpek hain tuzaklarını, emeline ulaşmak için adım adım öne sürecek. Fragmanda Şehzade Gıyaseddin ise ilk önce boğazına kılcını dayadığı ve Sadettin Köpek ile yaptığı ittifakın hesabını soruyor. Hatta "Babamın katilleriyle birlik mi oldun ana?" diye sorup kılıcını boğazına dayasa da ona kıyayamıyor. Lakin Mahperi Hatun'un sözleri sonrasında "Şerefimiz için Ertuğrul ölmeli!" demesi izleyicileri meraklandırdı. Peki Gıyaseddin kime inanıyor? Ertuğrul Bey'e mi yoksa Mahperi Sultan'a mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

2. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Tarihte 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yeri ve önemi DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Diriliş Ertuğrul son bölümde birçok önemli gelişme gerçekleşti. Sultan, Ares’in itiraflarından sonra Emir Saadettin’i zindana attırmış, nihai kararını sefere gitmeden evvel vereceğini söylemişti. Sultan, sefere gitmeden önce kararını açıklamış, Emir Saadettin’e itham edilen suçların araştırılmasına ve Emir Saadettin’in görevinden azline karar vermiş, Ertuğrul bu karardan hiç memnun olmamıştı. Her şeye rağmen Ertuğrul sözünde durup Ares’i serbest bırakmış, Emir Saadettin ise her şeyi itiraf eden Ares’i öldürmek için peşine adam göndermişti. Göktuğ ve adamları Ares’i yakalamış fakat Ertuğrul yetişip Ares’i onların elinden kurtarmıştı. Ares, Ertuğrul’un kendisi için yaptıklarından etkilenmiş ve Müslüman olmuştu. Mahperi Hatun ve Altunaba’nın, sultanın vasiyetinin tersine Şehzade Gıyaseddin’i tahta geçirme planları sonrasında Sultan Aladdin, yemeğine konulan zehir ile hayatını kaybetti. Şehzade Gıyasettin, babasının can verdiği sırada çadırda yer alan Ertuğrul Bey'i tutuklatıyor. Titan, Hanlı Pazar'a baskın yaparken ele geçirildi ve Turgut Alp tarafından kellesi vuruldu. Marya'nın ihaneti Artuk Bey'in dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. "Yeniden doğmama vesile olan bir dostum için canımı veriyorum." diyen Ahmet (Ares)'in yaralandığı sahne gözyaşları ile izlendi.