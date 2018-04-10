Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı: Büyük savaş başlıyor! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından heyecanla izlendi. Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra fragman yayınlanmayınca bu hafta yeni bölüm olacak mı merak ediliyordu. Yapımcılardan gelen açıklama ile rahatlayan izleyiciler, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyorlardı. Dün yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek'in Aydoğmuş'a verdiği Kayı Obası'na saldırı görevi ile iki taraf arasında büyük savaş başlıyor. Ertuğrul bey, bu savaşı "Bu zalimle mazlumun, hak ile batılın, ihanet ile sadakatin savaşıdır." olarak yorumluyor. Ertuğrul Bey ile Sungur Tekin'in "Ya Hak" diyerek sıktıkları okların hedefindeki Sadettin Köpek mi? Sadettin Köpek yeni bölüm ölüyor mu? İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı.