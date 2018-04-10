Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı: Büyük savaş başlıyor! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından heyecanla izlendi. Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra fragman yayınlanmayınca bu hafta yeni bölüm olacak mı merak ediliyordu. Yapımcılardan gelen açıklama ile rahatlayan izleyiciler, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyorlardı. Dün yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek'in Aydoğmuş'a verdiği Kayı Obası'na saldırı görevi ile iki taraf arasında büyük savaş başlıyor. Ertuğrul bey, bu savaşı "Bu zalimle mazlumun, hak ile batılın, ihanet ile sadakatin savaşıdır." olarak yorumluyor. Ertuğrul Bey ile Sungur Tekin'in "Ya Hak" diyerek sıktıkları okların hedefindeki Sadettin Köpek mi? Sadettin Köpek yeni bölüm ölüyor mu? İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...
Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı.
Diriliş Ertuğrul son bölüm izle
Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti.
‘’Bizim derdimiz devletle değil, Saadettin Köpek itiyledir. Gayrı o it, bir hesabı varsa gelip benimle görsün!’’ #Ertuğrul pic.twitter.com/NObPIyF34G— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 6 Nisan 2018
Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.
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