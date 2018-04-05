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Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2018 07:59 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 113. son bölümü ile dün akşam TRT 1 ekranlarında hayranları ile buluştu. Sonuna kadar aksiyon sahneleri ile heyecanlı bir şekilde izlenen Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yeni fragman bekleniyordu. Fakat Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yapımcıları, fragmanın yayınlanmama sebebini sosyal medyadan açıkladı. Peki Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 113. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. TRT 1'de yayınlanan son bölümden sonra izleyiciler, Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanını beklediler. Fakat Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragmanı göremeyen seyirciler, gelecek hafta yeni bölüm olmayacak mı?, Yeni bölüm ne zaman? sorularını sormaya başladılar. Peki Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca, gelecek hafta yeni bölüm yok mu diye sorulmaya başlandı. Dizinin yapımcıları, Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı neden yayınlanmadığına dair aşağıdaki açıklamayı yaptılar. Açıklamaya göre "Aksiyon sahnelerinin yoğun olması nedeniyle yeni bölüm fragmanının yetişmediği ama Diriliş Ertuğrul 114. bölümün gelecek hafta ekrana geleceği" belirtildi.

ASLIHAN HATUN'A VEDA

Diriliş Ertuğrul son bölümde Aslıhan Hatun toprağa verildi. Bir önceki bölümde Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek'i bıçakla ağır bir şekilde yaralamıştı. Aslıhan Hatun, ona son bir hamle yapmak üzere iken Sadettin Köpek engellemeyi başarır. Ve bıçağı ona saplar. İkisi odanına bir ucunda can çekişirken Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek'i yine öldürmek için hareketlenir. Fakat bu sefer, Sadettin Köpek, bıçağını Aslıhan Hatun'un boynuna saplar. Aslıhan Hatun'u Diriliş Ertuğrul'da Gülsim Ali canlandırıyordu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı.
Diriliş Ertuğrul son bölüm izle https://dirilisdizisi.com/Bolumler/dirilis-ertugrul-sezon-4

Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.

Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?

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