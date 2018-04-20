Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, son bölümü ile çarşamba akşamına damgasını vurdu. Diriliş Ertuğrul'da sevilmeyen karakter Sadettin Köpek, zalimliğini artırdığı son bölümde Günalp Bey desteğini yitirdi ve sonunda can verdi. Ertuğrul Bey ile kapışan Sadettin Köpek'in Ertuğrul'un pusatı ile uçuruldu. Böylece başta Aslıhan olmak üzere, birçok alpin de intikamı alınmış oldu. Bunun sonunda Sultan Gıyasettin, Ertuğrul Bey'e uç beyliğini geri verdi. Peki bundan sonra neler olacak? Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Diriliş Ertuğrul 116. bölüm fragmanı beklendi. Fakat yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak edilmeye başlandı. Yeni bölüm fragmanını isterseniz aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı
Diriliş Ertuğrul son bölümde; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti.
Ertuğrul Saadettin Köpek'i Öldürür.#YenidenDiriliş pic.twitter.com/I9JWBD7onG— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 18 Nisan 2018
Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
115.Bölüm Final Sahnesi.#YenidenDiriliş pic.twitter.com/fnKq2sIerB— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 18 Nisan 2018
Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?
Dizimizde Emir Saadettin Köpek karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Murat Garipağaoğlu’na teşekkür eder, sanat hayatında başarılarının devamını dileriz. pic.twitter.com/CfA79s0Fn8— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 18 Nisan 2018