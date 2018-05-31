Diriliş Ertuğrul 120. son bölüm izle: Osman'ı Almila'nın elinden kim kurtaracak? (Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Diriliş Ertuğrul 120. son bölümü nefesleri kesti. Birçok gelişmenin yaşandığı son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı hemen sorgulanmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, Ögeday'ın teklifini kabul etmiş ve bunun üzerine anlaşmanın gereği oğullarından birini ona vermek üzere obasına doğru yola çıkar. Fakat Ögeday Han'ın ani ölümü sonrasında Noyan tarafından yakalanır. Alplerin yetişmesi ile Ertuğrul Bey kurtulur. Turgut Alp'ten obalarına sızan hainin kim olduğunu öğrenen Ertuğrul Bey, dörtnala atını sürmeye başlar. Noyan'ın bacısı olduğu ortaya çıkan Almila ise hainin yakalanması sonrasında önce Osman'ı öldürmek üzere harekete geçer. Almila, Osman'ı boğmak üzerededir. Osman nasıl kurtulacak? Ertuğrul Bey yetişebilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul son bölüm detayları...

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek?

Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finaline iki bölüm kala Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul son bölümde Ögeday'ın teklifini kabul eden Ertuğrul, söz verdiği gibi oğlunu vermek için obaya dönmek üzere harekete geçer. Almila'nın Noyan'ın casusu olduğu öğrenilince tez yola çıkarlar. Fakat Noyan, Ertuğrul Bey'e pusu kurar ve tutsak eder. Şimdi Ertuğrul Bey ve Osman'ın hayatı tehlikededir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Birçok gelişmenin yaşandığı Diriliş Ertuğrul son bölümü izleyenleri TRT 1 ekranına kilitledi. Ögeday öldü, obadaki Moğol casusu yakalandı, Almila'nın Noyan'ın bacısı olduğu ortaya çıktı. Şimdi Almila, Osman'ı öldürmeden önce kim yetişecek, kim nasıl kurtaracak merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul, gelecek haftaya sezon finali ile ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI



