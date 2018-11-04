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Diriliş Ertuğrul 122. bölümden çarpıcı fragman! Türklerin yeni düşmanı kim? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.11.2018 22:34 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni sezon 122. bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Gazi Söğüt'e giriyor. Ancak Söğüt'e sızan bir ajan Anadolu'yu Türkler'den geri almak için plan yapıyor. Yeni fragman büyük ilgi çekerken, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Ertuğrul Bey'in ve Türklerin yeni düşmanları vardır. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi ve fragmanları...

Diriliş Ertuğrul 122. bölümden çarpıcı fragman! Türklerin yeni düşmanı kim? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeni sezonu büyük sürprizlerle açacak olan Diriliş Ertuğrul'un 122. yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Hande Soral, İlker Aksum, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in de kadrosuna katıldığı Diriliş Ertuğrul'un 122. yeni bölümünde, Söğüt'e gelen Ertuğrul Bey'in 'Söğüt Anadolu'nun kalbidir, yüreğidir. Biz bu toprakları kılıç hakkıyla aldık. Yüreğimiz adalet ve hürriyet için attıkça umut kesilmez' sözleri dikkat çekiyor. Ancak Türklerin ve Ertuğrul Bey'in artık yeni bir düşmanı vardır. Amaçları ise Anadolu'daki Türk hakimiyetini sona erdirmektir.

10 yıllık bir tarih atlamasıyla yeni sezonu açacak olan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda artık Osmanlı Devleti'nin temelleri atılmaya başlanacak.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölümü 7 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlarda olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN UMUT BEY'i ÜNAL SİLVER
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna usta oyuncu Ünal Silver dahil oldu. Haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Silver'in, dizide Umur Bey karakterine hayat verecek.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HANDE SORAL HANGİ ROLDE?
Dizide yeni sezonda öne çıkacak bir isim da güzel oyuncu Hande Soral olacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

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