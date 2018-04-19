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Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapandı! Ertuğrul Bey Saadettin Köpek'i başını keserek öldürdü!

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 19.04.2018 01:02 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinde bir dönem kapandı. Dizinin 115. yeni bölümünde Saadettin Köpek Ertuğrul Bey tarafından kellesi kesilerek öldürüldü. Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'i canlandıran Murat Garipağaoğlu da diziye veda etti.

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapandı! Ertuğrul Bey Saadettin Köpek'i başını keserek öldürdü!

Diriliş Ertuğrul dizisinin 18 Nisan Çarşamba ekrana gelen 115. bölümü nefesleri kesti. Selçuklu Devleti'nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul'a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek'in tüm adamlarını öldürdü.

Kaçmaya çalışan Köpek'i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey'in Saadettin Köpek'in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan'ı öldürttüğünü de itiraf etti. 'O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin' diyen Köpek'e Günalp Bey 'Bunun bedelini ödeyeceksin' dedi. Ertuğrul Bey'e seslenen Günalp, 'Bu it senin pusatının hakkıdır' dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek'in başını keserek öldürdü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Saadettin Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı.

Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?

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