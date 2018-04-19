Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapandı! Ertuğrul Bey Saadettin Köpek'i başını keserek öldürdü!

Diriliş Ertuğrul dizisinin 18 Nisan Çarşamba ekrana gelen 115. bölümü nefesleri kesti. Selçuklu Devleti'nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul'a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek'in tüm adamlarını öldürdü.

Kaçmaya çalışan Köpek'i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey'in Saadettin Köpek'in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan'ı öldürttüğünü de itiraf etti. 'O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin' diyen Köpek'e Günalp Bey 'Bunun bedelini ödeyeceksin' dedi. Ertuğrul Bey'e seslenen Günalp, 'Bu it senin pusatının hakkıdır' dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek'in başını keserek öldürdü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saadettin Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı.