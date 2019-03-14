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Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 140. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 20 Mart Çarşamba yayınlanacak olan 140. yeni bölümünde Ertuğrul Bey büyük bir saldırı için hazırlık yapıyor. Ertuğrul Bey, ‘Safları sıra dağlar gibi pek tutup bir tufan gibi düşmanın üstüne çökme vaktidir’ diyor. Ancak Dragos ise Ertuğrul Bey’e karşı yeni bir ortak buluyor. İşte Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.

Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat’la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu’ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman’a tuzak kurulmuştu. Beybolat’ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman’ın durumu endişe vericiydi…

Acaba Süleyman konuşacak mı? Söğüt’ü ve uç beyliğini yitirmesinin yanında en yakın adamı Yınal’ı kaybeden Beybolat’ın yeni oyunu ne olacak? Ertuğrul ve Alıncak arasında kendilerine bir yol çizmeye çalışan Dragos ve adamları elde ettikleri sandıktan ne öğrenecek? Uç beyliğini kaybettikleri için çok üzülen Sırma ve İlbilge nasıl bir yol izleyecek?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı Diriliş Ertuğul’da Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete isimler de rol alıyor.

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