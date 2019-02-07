Diriliş Ertuğrul'da Osman Moğollar'dan nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul 134. bölümün ardından 135. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı ve Ertuğrul'un oğlunu kurtarmak için mücadelesi, intikam hırsı dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul 135. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in oğlu Osman'ın babasına kavuşmak için olan isteği de izleyicileri etkiledi.

geldi.

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Dragos Moğolların peşinde olduğu sandığı Ertuğrul’dan çalarak kendini güvenceye almak istiyor. Bu nedenle de Ertuğrul için atılan okun önüne atlıyor. Ancak Moğollar’ın ansızın yaptığı baskın tüm dengeleri değiştiriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suhutay geliyor. Beybolat bu haberi telaşla karşılıyor. Suhutay'a burada ne işi olduğunu soruyor. Ve ‘yoksa' diyerek daha da telaşlanıyor. Ve Moğollar Kayı Obası'na saldırıyor. Atlılar okları ile gözcüleri vuruyor. Savcı, Osman ve Hayme Ana da baskına pusatlarını kuşanıp karşılık veriyor. Gündüz, İlbilge, Sırma ve Selcan da orada. Moğol komutan Alıncak adamları ile otağa giriyor. Hayme Ana ilk konuşan oluyor. ‘Bizden ne istersin' diyerak söze giriyor. Moğol komutan teslim olmalarını emrediyor. Osman ve Hayme saldırıya geçiyor. Ama Hayme Ana'nın boğazına bıçak dayanıyor. Diğerleri de aynı durumda.