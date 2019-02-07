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Diriliş Ertuğrul'da Osman Moğollar'dan nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 07.02.2019 23:21 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Ertuğrul Bey, oğlu Osman'ı kurtarmak için mücadele veriyor. Moğollar ise rehin aldıkları Osman'ı mankurtlaştırmak için plan yapıyor. Peki Diriliş Ertuğrul'da Osman, Moğollar'ın elinden nasıl kurtulacak?

Diriliş Ertuğrul 134. bölümün ardından 135. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı ve Ertuğrul'un oğlunu kurtarmak için mücadelesi, intikam hırsı dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul 135. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in oğlu Osman'ın babasına kavuşmak için olan isteği de izleyicileri etkiledi.
geldi.

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Dragos Moğolların peşinde olduğu sandığı Ertuğrul’dan çalarak kendini güvenceye almak istiyor. Bu nedenle de Ertuğrul için atılan okun önüne atlıyor. Ancak Moğollar’ın ansızın yaptığı baskın tüm dengeleri değiştiriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suhutay geliyor. Beybolat bu haberi telaşla karşılıyor. Suhutay'a burada ne işi olduğunu soruyor. Ve ‘yoksa' diyerek daha da telaşlanıyor. Ve Moğollar Kayı Obası'na saldırıyor. Atlılar okları ile gözcüleri vuruyor. Savcı, Osman ve Hayme Ana da baskına pusatlarını kuşanıp karşılık veriyor. Gündüz, İlbilge, Sırma ve Selcan da orada. Moğol komutan Alıncak adamları ile otağa giriyor. Hayme Ana ilk konuşan oluyor. ‘Bizden ne istersin' diyerak söze giriyor. Moğol komutan teslim olmalarını emrediyor. Osman ve Hayme saldırıya geçiyor. Ama Hayme Ana'nın boğazına bıçak dayanıyor. Diğerleri de aynı durumda.

ERTUĞRUL: BEN EVLATLARIMI BU DAVA İÇİN ÖLSÜNLER DİYE YETİŞTİRDİM

Ertuğrul obaya yapılan saldırıyı öğreniyor. Ancak sandık onda oldukça kimseye bir şey olmaaycağını söylüyor. Bamsı, çocukları için telaşlanıyor. Ertuğrul onu azarlayarak evlatlarını bu davada ölsünler diye yetiştirdiğini söylüyor. Ertuğrul adamlarını obaya gönderip kan dökülmesini engellemelerini söylüyor. Dragos da tüm olanlara şahit oluyor.

Dragos Moğolların gelişi ile korkuyor. Surları güçlendirmeyi ve savaşa haır olmayı emrediyor. Bu durumun sadece Ertuğrul için kötü olmadığını söyleyerek ‘gerekirse düşmanı bile dost edinebiliriz' diyor. Ertuğrul, Dragos'a bunu neden yaptığını soruyor. Dragos ettiğin kanlı yeminden sonra Ertuğrul'a süslü laflar ediyor. Ayrıca Papaz Efendi'nin ölümü ile yalnız kaldığını söylüyor. Ertuğrul onun da himayesinde olduğunu söylüyor.

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