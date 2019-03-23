Diriliş Ertuğrul neden bitiyor? Final tarihi belli oldu! Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden dizi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Diriliş Ertuğul 29 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek olan 150. bölümüyle final yaparak veda edecek. Ancak Diriliş Ertuğrul yerine yeni sezonda farklı bir isim ve konseptle Diriliş Osman ekrana gelecek.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatı ekrana gelecek. Osman Gazi rolünü Burak Özçivit'in canlandıracağı daha önce yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açıklanmıştı. Burak Özçivit ise canlandıracağı Osman Gazi rolü için çalışmalarına başlamıştı. Özçivit, yeni rolü için bir yandan tarih dersleri alırken, diğer yandan ise at binme ve savaş sahneleri için de özel eğitimler alıyor.

Yaz sonunda çekimlerine başlanacak olan Diriliş Osman dizisinin ilk bölümünün ise 13 Kasım 2019'da ekrana gelmesi planlanıyor.

YAPIMCI MEHMET ÖZDAĞ DİRİLİŞ OSMAN'I BÖYLE DUYURMUŞTU!

Yapımcı Mehmet Bozdağ geçtiğimiz Ekim ayında sosyal medya hesabından oyuncu Burak Özçivit ile fotoğrafını paylaşarak "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." notuyla yeni dizinin müjdesini vermişti.



