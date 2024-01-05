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Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'in yeni pozları olay oldu! Gören bir daha baktı!

05.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan ve en son Atatürk dizisinde rol alan Esra Bilgiç'in sosyal medyada paylaştığı son pozu gündem oldu. Ünlü oyuncu verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterine hayat veren Esra Bilgiç, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Şu sıralar hukuk okuyan ve imza attığı işlerle adından söz ettiren Bilgiç'in güzelliği dikkat çekiyor.

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Diriliş: Ertuğrul ile tanındıktan sonra Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in son pozuna beğeni ve yorum yağdı.

esra bilgiç

Ünlü oyuncu pozlarını 7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Otoparktan paylaşım yapan oyuncunun uzun siyah elbisesi ve kusursuz makyajı ise tam not aldı.

esra blgç


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