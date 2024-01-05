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  4. BİM'e Stanley termos geliyor! İşte BİM'in 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! İşte BİM'in 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

04.01.2024 17:35 | Son Güncelleme:
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Alışveriş severlerin ilgiyle beklediği BİM, 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu burada! Yeni yılın ilk haftasına yakışır şekilde dolu dolu olan katalogta elektronikten modaya birçok ürün dikkat çekiyor. O ürünler nedir, diye merak ediyorsanız işte detaylar!

BİM'e Stanley termos geliyor! İşte BİM'in 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

En büyük perakende market zincirlerinden BİM'in bu haftaki 5 Ocak 2024 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı! Alışveriş severleri indirimli ürünlerle buluşturan katalogta Stanley termos hemen dikkatleri çekti. Stanley termosun yanı sıra airfryer, ütü, akıllı düdüklü tencere gibi küçük ev aletleri, tıraş makinesi gibi kişisel bakım cihazları ve daha pek çok ürün de uygun fiyatlarıyla kataloğu süslüyor. İndirimli fiyatlarıyla göz kamaştıran ürünleri keşfetmek isterseniz, işte 5 Ocak 2023 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu burada!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BİM'e Stanley termos ve küçük ev aletleri geliyoor!

bimtermos

Sizin için termos ve küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley'in tüm termos modelleri burada!

Temizliği pratikleştiren dikey süpürgeleri görmek için buraya tıklayın.

Philips ve Braun tıraş makineleri avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Görmek için buraya tıklayın.

Akıllı TV, bilgisayar, telefon ve dahası da var!

tv

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Grundig, Philips, Vestel... Son teknoloji akıllı TV'lere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde çok satan ürünleri görmek için buraya tıklayın.

iPhone, Samsung ve dahası! Üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkan akıllı telefonlara buradan ulaşabilirsiniz.

Yumuşacık polarlar, pufuduk terlikler...

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Sizin için ev giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Kadın, erkek, çocuk pijama takımı modellerini görmek için buraya tıklayın.

Evde ayaklarınızı sıcacık tutacak terlik modellerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saklama kapları, cam ürünler... Her evin ihtiyacı olan ürünler de burada!

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Sizin için seçtiklerimiz

Paşabahçe ürünleri indirime girdi! Yeni sezon parçalarını görmek için buraya tıklayın.

Mutfağınıza, buzdolabınıza düzen getirecek saklama kaplarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Salata kurutucudan saklama kabına Tupperware ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar da burada!

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Barbie'nin büyülü dünyası burada!

Oyuncak kategorisinin çok satanlarını görmek için buraya tıklayın.

Çocuklarınızın bayılacağı LEGO setlerini keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Pratik ev yaşam ürünlerine bakmadan geçmeyin!

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Şarjlı damacana pompaları ve pek çok model indirimli fiyatlarıyla burada!

Çok satan yatak alezlerini görmek için buraya tıklayın.

Çeşit çeşit çöp kovalarını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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