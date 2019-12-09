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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni proje!

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2019 01:29 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amâre ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni bir tarihi dizinin hazırlıklarını yapıyor. Celâleddin Harezmşah'ın hikâyesini dizi filme aktaracak.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni proje!

Ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ yine dev bir tarihi prodüksiyonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bozdağ’ın Riva’da kurduğu dev plato bu kez uluslararası bir yapıma ev sahipliği yapacak. 20 Aralık’ta seyirciyle buluşacak olan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” isimli sinema filmini çeken Bozdağ, bu kez Özbekistan için Celâleddin Harezmşah’ın hikayesini dizi filme aktaracak.

İlk etapta 60’şar dakikadan oluşan 13 bölümünün çekilmesi planlanan dizide Celaleddin Harezmşah’ı Emre Kıvılcım canlandıracak. Hakan Şahin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Oğuzhan Yarımay, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Javohir Zokirov, Ali Sinan Demir, Yulduz Rajabova, Shahzoda Matchanova ve Alisher Uzakov rol alacak.

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Diriliş Ertuğrul Kuruluş Osman Mehmet Bozdağ

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