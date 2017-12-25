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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı yeni diziyi açıkladı

DİZİ HABERLERİ | 25.12.2017 22:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinden detayları açıkladı.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı yeni diziyi açıkladı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

''İZLEYİCİNİN BUGÜNE KADAR GÖRMEDİĞİ...''
Diriliş Ertuğrul dizisi devam ederken yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, "Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, 'Mehmetçik Kut'ül Amare' projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mehmetçik Kut'ül Amare, nasip olursa ocak ayı içerisinde TRT'de yayında olacak. İzleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon izleyeceğiz." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle Osmanlı'nın kuruluş sürecini anlattıklarını, "Mehmetçik Kut'ül Amare"de daha yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden Bozdağ, "Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'dan yola çıkan kahramanların, çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacağız. İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz." ifadelerini kullandı. Merakla beklenen dizi de Serdar Gökhan da yer alacak.

İŞTE KUT-UL AMARE OYUNCULARI

İsmail Ege Şaşmaz (Mehmet), İlker Aksum (Cox), Emre Başer, Özgü Kaya, Serdar Gökhan, Kaan Taşaner (Süleyman Askeri)

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