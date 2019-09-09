Diriliş Osman dizisinde Malhun Hatun rolündeki Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek Bozdağ Film imzalı ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri oldu.

Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek.

At binme, kılıç kuşanma ve ok atma eğitimleri alıyor.

Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi.

Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

DİRİLİŞ OSMAN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Diriliş Osman dizinin ne zaman başlayacağı, son günlerde merak edilmeye başlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı dizide, Osmanlı Devleti'nin kurulması ve Osman Gazi'nin hayatı konu edinilecek.

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül sonu ekim başı gibi Atv ekranlarında başlaması bekleniyor.