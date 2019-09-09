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Diriliş Osman dizisinde Malhun Hatun rolündeki Aslıhan Karalar kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2019 01:23 | Son Güncelleme

atv'nin yeni sezon için hazırladığı Diriliş Osman dizisinde, Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu. Karalar, Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’u canlandıracak. Peki Diriliş Osman dizisinde Malhun Hatun rolündeki Aslıhan Karalar kimdir?

Diriliş Osman dizisinde Malhun Hatun rolündeki Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek Bozdağ Film imzalı ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri oldu.

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Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek.

At binme, kılıç kuşanma ve ok atma eğitimleri alıyor.

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Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi.

Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

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DİRİLİŞ OSMAN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Osman dizinin ne zaman başlayacağı, son günlerde merak edilmeye başlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı dizide, Osmanlı Devleti'nin kurulması ve Osman Gazi'nin hayatı konu edinilecek.

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Diriliş Osman'ın yayınlanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül sonu ekim başı gibi Atv ekranlarında başlaması bekleniyor.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi’nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali’nin kızıdır.

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