Dirisi girdi, ölüsü çıktı! Yeni evli genç kadın solaryum kabininde can verdi

30 yaşındaki Piata Tauwhare, Carmarthen Yolu üzerindeki Lextan bronzlaşma stüdyosunda bir solaryum kabinine girdikten kısa bir süre sonra ölü bulundu. 11 dakikalık bir seans için rezervasyon yaptıran genç kadın iki saat sonra hala geri dönmemişti ve eşi Ifan Jones'un aramalarına da cevap vermedi.

SALON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Emma Collyer-Miles ismindeki salon görevlisi, bir şeylerin ters gittiğini anlayınca solaryum kabininin kapısını kırdı ve Piata’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen kayınvalidesi, cansız bedenin gelinine ait olduğu doğruladı.

SEBEBİ KALP KRİZİ

Genç kadının geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğine inanılıyor. Olay yerine polislerin çağrılmasının ardından ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıbba gönderildi. Polis, olayda şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

YIKILDILAR

Eşi ve ailesi, genç kadının ölümünün ardından yıkılmış halde üzüntülerini paylaştılar. Esşi Ifan, eşiyle daha birçok planı olduklarını ve bunları gerçekleştirememenin onun için büyük bir yıkım olduğunu anlattı. Eylül ayında evlenen Ifan ve Piata, Bristol'de tanışmış ve kısa süre sonra Ifan'ın memleketi Swansea'ye geri dönmüştü.



