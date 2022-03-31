Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

21 yaşındaki Katie Kent, bir yıldan uzun süredir solaryum kullanıyor ve ilk deneyiminin ardından hiç bırakmadığını ve bırakmamaya kararlı olduğunu belirtiyor.

Beyaz tenli olduğu için yanmak istemediğinden seansları daha aza indirdiğini belirten genç kadın bronzlaşmanın ona çok iyi hissettirdiğini, sanki 2o dakikalık hızlı bir tatil gibi hissettirdiğini söyledi.

EKSTRA ÜRÜNLER DE KULLANIYOR

Katie, solaryum seanslarından en iyi sonuçları almak için bronzlaşma kremleri ve jelleri de kullandığını söylüyor. Ayrıca sonuçları artırmak için solaryuma girmeden önce dilin altına yerleştirilen bronzlaşma damlalarını kullanmayı bile denemiş.

Bunun kesinlikle bağımlılık yapan bir şey olduğunu belirten Katie, teninin renginde en ufak bir açılma olduğunu fark ettiğinde en kısa sürede yeni bir seans aldığını söyledi.

ENDİŞE ETMİYOR

Genç kadın "İnsanlar bana zarar verici etkiler ve cilt kanseri hakkında endişe edip etmediğimi soruyorlar. Solaryumun buna neden olabileceğini biliyorum, ancak doğal güneş ışığında oturmak da aynı etkiyi gösterebilir. Bu yüzden ölçülü kullanıldığında, iyi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Bunun kendisini iyi hissetmesini sağladığını ve özgüvenini artırdığını da ekledi.



