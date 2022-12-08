Dış dünyayla teması bile olmayan ada kabilesini ziyaret etti! Mızraklarıyla karşıladılar ama...

Batı Avustralya, Exmouth'tan bir Youtuber olan Brodie Moss, Kwakéa Adası'nı ziyaret etti ve yolculuğunu kayda aldığı bir video yükledi. Moss'un bahsettiğine göre, adadan kabile üyelerinden farklı olarak sadece Brett isimli beyaz bir adam yaşıyordu. O da büyükbabasının savaştan sonra yerel halktan orada kalma izni almasının ardından adada yaşıyordu.

OK VE MIZRAKLARIYLA KARŞILADILAR

Brett ve Moss, başka bir adayı ziyaret etmek üzere yola çıktılar. Bu ada insanlıkla etkileşimi pek de olmayan bir kabileye ev sahipliği yapıyordu. Hâlâ atalarının yaşadığı gibi, karadan uzakta, denizden balık tutarak ve modern dünyadan ve tüm teknolojiden kopuk halde yaşayan bu kabilenin üyeleri, onları okları ve mızraklarıyla karşıladılar.

LİDERE GİTTİLER

Moss'un paylaştığı görüntülerde, belki de ilk kez Brett ve kendileri dışında bir insan gören kabile üyelerinin her şeyi yapabileceği o yüzden dikkatli olmaya çabaladıkları görülüyordu. Ancak kabile üyeleri, tam tersine onları büyük bir heyecanla karşıladılar. Yol boyunca Youtuber ve kameramanı ellerinden çekiştirerek kamplarına götüren ada sakinleri neşe içinde dans ederek ikiliyi kabile liderinin yanına götürdüler.

GÜNDEM OLDU

Görüntülerin devamında, kabile üyelerinin iki adamı yaşadıkları yerde misafir ettikleri ve eğlenceli dakikalar geçirdikleri görülüyordu. Avustralyalı Youtuber, birkaç saatliğine onlardan biriymiş gibi yaşadı. Geleneksel danslarına eşlik etti, adayı gezdi ve hep birlikte yüzdüler. Ancak daha sonra geldiği yere geri döndü. Orada geçirdiği anlar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



