Günler öncesinde hayranlarına “Ben ölmedim” diye seslenmişti! Ünlü YouTuber Tor Eckhoff, video çekerken hayatını kaybetti

YouTube’da Aperotor adını kullanan Tor Eckhoff, geleneksel olarak her doğum gününde “Ben Ölü Değilim” başlığında videolar paylaşıyordu. Tor Eckhoff, çılgın icatlerı ve açık havada çektiği eğlenceli videolarıyla tanınıyordu. 1.2 milyon takipçisiyle 57 yaş gününe dair görüntülerini paylaşarak içi su dolu bir küvette video çeken Tor Eckhoff, paylaşımından günler sonra vefat etti. Norveçli Youtuber Tor Eckhoff, donmuş baraj gölünde görüntü çekerken, suya düşerek boğuldu.

VİDEO ÇEKİMİ SONU OLDU

Kongsberg'deki Jakobs Barajı'nda, YouTube kanalında yayınlamak üzere video çeken Eckhoff, donmuş zeminin üzerinde yürüyordu. Buzun kırılması sonucunda suya düşen fenomen isim hayatını kaybetti. Çevresindeki bir kişinin olayı bildirmesi üzerine bölgeye gelen dalgıçlar tarafından sudan cesedi çıkarılan Tor Eckhoff’un boğulduğu belirtildi.



