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Medeniyetten uzakta yaşıyorlar! İlk kez dövme ve cep telefonu gören Afrika kabilesi üyelerinin tepkileri olay oldu

08.11.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada seyahat paylaşımları yaparak popüler olan Tom Grond ve arkadaşı Chris, Batı Afrika’daki Nijer ülkesini ziyaret etti. ‘Traveltomtom’ TikTok hesabından seyahatini paylaşan Grond, kabile üyesiyle tanıştığı anları kaydetti. Kadınların cep telefonu ekranda kendilerini gördükleri anlardaki tepkileri paylaşan Grond’un gönderisi milyonlarca izlendi.

Tam zamanlı seyahat blog yazarı Tom Grond ve arkadaşı Chris, Batı Afrika ülkesini ziyaret ettiklerinde Nijer'deki Wodaabe ve Fulani kabilelerinden iki genç kadınla tanıştı. Tom ve Chris, kabile halkının bir araya gelip ayinlerini gerçekleştirdiği yıllık bir kutlama olan Gerewol Festivali'ne katılmak için bir seyahat planlamıştı. Kabile üyeleriyle tanıştıkları anları kaydeden ikili kadınların ilk kez cep telefonu ve dövmeyle karşılaşmalarını sosyal medyadan gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Kadınlarla yanlarındaki bir rehber aracılığıyla iletişim kuran ikili Afrikalı kabile üyelerinin tepkileri karşısında şaşkına döndü. TikTok’ta paylaşılan gönderi kabile kadınlarına dövmelerin gösterdiği anlara sahne oldu. Büyük bir merakla adamın kolunu tutan kadınlar mürekkeplerine dokundu. Kendilerine yöneltilen cep telefonunu fark eden kadınlar bu kez cihazı anlayabilmek için merak dolu bakışlar attı.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tom, “Dövmedeki yüz figürine dokunup güldüler. Ardından onlara cep telefonundaki görüntülerini gösterdim. Açıkçası daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Videoyu çekerken kadınlar telefona bakıp çok merak ediyorlardı. Onlara kayıt yaptığımı gösterdiğimde kendilerini ekranda görünce çok şaşırdılar.Bizim için tamamen normal olan bir şeye hala hayret eden insanlarla karşılaşmak inanılmaz bir duyguydu” dedi.

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sosyal medya Afrika

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