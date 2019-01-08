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Diş etlerine dikkat etmeyen erkekler, sertleşme sorunu yaşıyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

Çin'de yapılan bir araştırmada diş eti hastalıklarının sertleşme sorunu riskini 3 katına çıkardığı sonucuna varıldı

Diş etlerine dikkat etmeyen erkekler, sertleşme sorunu yaşıyor

Ağız hijyeni ile sertleşme sorunu arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Çin'de yapılan bir araştırmada diş eti hastalıklarının sertleşme sorunu riskini 3 katına çıkardığı sonucuna varıldı.

Jinan Üniversitesi'nde 213 bin 76 erkeğin cinsel performansı test edildi.

Araştırmada belirtilene göre her 5 insandan biri kanama ve kötü nefes kokusuna sebep olan diş eti problemleri yaşıyor.

Araştırmanın sonucunda ağız hijyeni kötü olan erkeklerin sertleşme sorunu yaşamasının normale kıyasla 3 kat yüksek olduğu belirtildi.

Bunun nedeninin diş eti hastalıklarının vücuttaki testestoron seviyelerinin azaltılması olduğu belirtildi. Ayrıca dişeti problemleri ile kan dolaşımı problemleri arasındada bağlantı olduğu öne sürüldü.


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