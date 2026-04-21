Dışarı çıkmadan balkona pet şişe asın: En pratik yöntem

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve tatil planları, evde bırakılan bitkilerin bakımını zorlaştırıyor. Bu soruna karşı geliştirilen basit ama etkili yöntemlerden biri olan pet şişe düzenekleri, bitkilerin siz evde yokken de sulanmasını sağlıyor.

TOPRAK KURUDUKÇA SUYU KENDİLİĞİNDEN VERİYOR

Basit bir fizik prensibiyle çalışan yöntemde, pet şişe kapağına açılan küçük delikler suyun kontrollü şekilde akmasını sağlıyor. Şişe ters çevrilerek saksıya yerleştirildiğinde, toprak kurudukça oluşan basınç farkı ve yer çekimi etkisiyle su damla damla köklere ulaşıyor.

Bu sistem sayesinde su doğrudan kök bölgesine iletilirken, yüzeyde buharlaşma da minimuma indiriliyor.

HER BİTKİ İÇİN UYGUN DEĞİL

Uzmanlar, yöntemin her bitki için aynı sonucu vermeyeceği konusunda uyarıyor. Özellikle kaktüs gibi az suya ihtiyaç duyan bitkilerde bu sistemin kök çürümesine yol açabilir.

Buna karşılık su ihtiyacı yüksek olan yapraklı salon bitkilerinde yöntemin daha verimli sonuç verdiği ifade ediliyor.

EN İYİ SONUÇ İÇİN ALTIN KURALLAR

Sistemin doğru çalışması için bazı önemli noktalara dikkat çekiliyor:

Düzenek kurulmadan önce toprağın hafif nemli olması gerekiyor.

Tamamen kuru toprağa yerleştirilen şişe, suyu hızlı boşaltabiliyor.

Şişenin alt kısmına küçük bir hava deliği açılması, su akışının dengelenmesini sağlıyor.

Sistemin çalışması, seyahatten en az 48 saat önce test edilerek kontrol edilmeli.