Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dışarı çıkmadan balkona pet şişe asın: En pratik yöntem

Artan sıcaklarla beraber evdeki bitkilerin susuz kalma riski artarken, düşük maliyetli pet şişe yöntemi alternatif çözüm olarak hayat kurtarıyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve tatil planları, evde bırakılan bitkilerin bakımını zorlaştırıyor. Bu soruna karşı geliştirilen basit ama etkili yöntemlerden biri olan pet şişe düzenekleri, bitkilerin siz evde yokken de sulanmasını sağlıyor.

TOPRAK KURUDUKÇA SUYU KENDİLİĞİNDEN VERİYOR

Basit bir fizik prensibiyle çalışan yöntemde, pet şişe kapağına açılan küçük delikler suyun kontrollü şekilde akmasını sağlıyor. Şişe ters çevrilerek saksıya yerleştirildiğinde, toprak kurudukça oluşan basınç farkı ve yer çekimi etkisiyle su damla damla köklere ulaşıyor.
Bu sistem sayesinde su doğrudan kök bölgesine iletilirken, yüzeyde buharlaşma da minimuma indiriliyor.

HER BİTKİ İÇİN UYGUN DEĞİL

Uzmanlar, yöntemin her bitki için aynı sonucu vermeyeceği konusunda uyarıyor. Özellikle kaktüs gibi az suya ihtiyaç duyan bitkilerde bu sistemin kök çürümesine yol açabilir.

Buna karşılık su ihtiyacı yüksek olan yapraklı salon bitkilerinde yöntemin daha verimli sonuç verdiği ifade ediliyor.

EN İYİ SONUÇ İÇİN ALTIN KURALLAR

Sistemin doğru çalışması için bazı önemli noktalara dikkat çekiliyor:

Düzenek kurulmadan önce toprağın hafif nemli olması gerekiyor.

Tamamen kuru toprağa yerleştirilen şişe, suyu hızlı boşaltabiliyor.

Şişenin alt kısmına küçük bir hava deliği açılması, su akışının dengelenmesini sağlıyor.

Sistemin çalışması, seyahatten en az 48 saat önce test edilerek kontrol edilmeli.

Mynet Anket Pet Şişe İle Bitki Sulama Yöntemi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Bu yöntemi denemek istiyorum.
Zaten bu yöntemi kullanıyorum.
Düşünmüyorum, bitkilerim için başka yöntemlerim var.
Bu yöntemle ilgili endişelerim var.
Bu anket 11 saat 10 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Anahtar Kelimeler:
balkon bitki sıcaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.