Dışarıdan alınanlar zehir saçıyor evde yapın: Krem peynir tarifi! Krem peynir nasıl yapılır?

Krem peynir hem dokusu hem de tadıyla en sevilen peynirler arasında bulunuyor. Sıcacık ekmeğin üzerine sürülen krem peynir kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Ancak marketten alınan krem peynirlerin içerisinde çok fazla katkı maddesi bulunuyor. Evde yapılan krem peynirler çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor.

EVDE KREM PEYNİR NASIL YAPILIR?

Öncelikle tazecik sütünüzü güzelce kaynatarak başlayın. Güzelce kaynadığından emin olduğunuz sütünüzü, limon (veya sirke), biraz da tuz ilavesiyle kestirin. Kesilince üzerinde tortular birikmeye başlayacaktır. Tam anlamıyla kesildiğinden emin olduğunuzda ocaktan alın.

Ardından bir kabın üzerine tülbent ve süzgeç oturtun. Kesilen sütünüzü süzdürün. Arda kalan suyunu atmayın. Peynir altı suyu olarak değerlendirebilirsiniz. Tülbenti güzelce sıkın ve bir tortuları bir kaba aktarın.

İçerisine tereyağı, biraz tuz ve isteğe bağlı olarak farklı baharatlar ilave edin. 1 su bardağı peynir için 1,5 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı yeterli olacaktır. Mikserinizin orta ayarında çırpmaya başlayın. Çırptıkça kremamsı bir kıvam aldığını gözlemleyeceksiniz. Dilerseniz daha güzel bir kıvamı olması için içerisine yarım çay bardağı kadar peynir altı suyu da ilave edebilirsiniz. Kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Ve mutlu son... Çırpılan ve bildiğimiz anlamıyla krem peynir kıvamı alan peynirimiz tüketime hazır! Dilerseniz saklama kaplarına aktararak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. 1 haftaya kadar tazeliğini koruyacaktır. Dilerseniz hemen kahvaltı sofralarınıza taşıyabilir, afiyetle tüketebilirsiniz.



