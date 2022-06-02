Discord çöktü mü, Discord'da bağlantı neden kesiliyor? Bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

Discord çöktü mü, neden açılmıyor? sorularının cevapları merak edilirken, mesajlaşma uygulaması olan Discord kullanıcılarından gelen bilgilere göre; uygulamada sorun yaşanıyor. Kullanıcılar bir yandan "Discord çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularının, bir yandan da "Discord'da bağlantı neden kesiliyor? Bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?" sorularının cevabını bulmaya çalışıyor.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Downdetector verilerine göre; kullanıcı raporları Discord'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Saat 16:18 civarlarında discord kullanıcılarının sorun rapor ettiği gözleniyor.

DİSCORD'DA BAĞLANTI NEDEN KESİLİYOR? BAĞLANTI SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Discord sunucu durumunu otomatik olarak paylaşan Discord Status Twitter botundan ise şu ana kadar Discord'da bağlantının neden kesildiğine ve bağlantı sorunun ne zaman düzeleceğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

