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Discord çöktü mü, Discord'da bağlantı neden kesiliyor? Bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

02.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Discord çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun cevabını birçok Discord kullanıcısı aramaya başladı. Mesajlaşma uygulaması Discord'da erişim sorunu yaşıyor. Discord'da bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar da oluyor. Discord'taki sorunun ne zaman düzeleceği ise merak ediliyor. Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord'ta bağlantı neden kesiliyor? Discord bağlantı hatası ne zaman düzelecek?

Discord çöktü mü, Discord'da bağlantı neden kesiliyor? Bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

Discord çöktü mü, neden açılmıyor? sorularının cevapları merak edilirken, mesajlaşma uygulaması olan Discord kullanıcılarından gelen bilgilere göre; uygulamada sorun yaşanıyor. Kullanıcılar bir yandan "Discord çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularının, bir yandan da "Discord'da bağlantı neden kesiliyor? Bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?" sorularının cevabını bulmaya çalışıyor.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Downdetector verilerine göre; kullanıcı raporları Discord'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Saat 16:18 civarlarında discord kullanıcılarının sorun rapor ettiği gözleniyor.

downdetector discord

Discord-1

DİSCORD'DA BAĞLANTI NEDEN KESİLİYOR? BAĞLANTI SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Discord sunucu durumunu otomatik olarak paylaşan Discord Status Twitter botundan ise şu ana kadar Discord'da bağlantının neden kesildiğine ve bağlantı sorunun ne zaman düzeleceğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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