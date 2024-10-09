Discord nedir? Discord neden yasaklandı? Ne zaman açılacak? Her şey 6 günde gelişti

Discord kapatılacak mı? sorusu son günlerin en çok merak edilen konusuydu. Özellikle oyun oynayanların aktif olarak kullandığı bir görüşme platformu olan Discord'a bugün itibarıyla Türkiye'de erişim engeli getirildi.

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Türkiye cuma günü uzun yıllar unutulmayacak bir vahşete sahne oldu. Semih Çelik isimli cani evinde Ayşenur'u, tarihi surlarda ise İkbal'i katletti. İkbal'in kafasını kesen canavar bir de annesinin önüne atarak Türkiye'nin kanının dondurdu. Bu caninin 'incel' denilen kadın düşmanlarıyla bağlantısı ve Discord yazışmaları ortaya çıktı. İşte bu olayın ardından Discord'dan peş peşe ifşalar yayınlandı.

SOSYAL MEDYA BUNUNLA ÇALKALANDI

Discord ifşalarını görenler gözlerine inanamadı. Birçok kanalda çocukların tehdit edildiği, aileye söyleme tehdidiyle istismar edildikleri, küçük çocuklarla cinsel içerikli yazışmalar yapıldı gibi akla sığmayan birçok suç ortaya çıktı. İncel'ler denilen kadın düşmanı grupların ise Semih Çelik'e sahip çıktığı paylaşımlar belirlendi.

MİLLİ DEĞERLERE HAKARET

Bunların yanında bu sapkın grubun Atatürk'e, milli değerlere, dini değerlere dil uzattığı tespit edildi.

Birçok insanın hayatını karartmak için uğraşan bu sapkınlar için düğmeye basıldı. Şu sıralarda gözaltı işlemleri yapılırken bir yanda da bu grupların olduğu Discord Türkiye'de kapatıldı.

Discord'un ne zaman açılacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.