Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu

İzmir'deki deprem nedeniyle birçok ülkeden mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti, destek mesajı verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublle, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya telefonla Çavuşoğlu'nu aradı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten dışişleri bakanları, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un "Türkiye'nin İzmir şehrinde meydana gelen deprem haberi bizi çok üzdü. Bu zor günde Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu bildiririz. Geçmiş olsun, dualarımız sizinle!" mesajına, "Değerli kardeşim Ceyhun, Can Azerbaycan’ın bu zor günümüzde yanımızda olmasıyla yüreğimiz az da olsa soğudu. Allah tekrarı ve beterinden saklasın. Bir Millet İki Devlet." ifadeleriyle teşekkür etti.

